Поздравление министра обороны Республики Беларусь с Днём инженерных войск

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Уважаемые ветераны инженерных войск!

21 января 2017 года в Республике Беларусь отмечается День инженерных войск.

Этот праздник — символ воинской чести, доблести и славы, дань мужеству и героизму фронтовиков, ветеранов инженерных войск.

Неувядаемой славой покрыли себя инженерные войска в годы Великой Отечественной войны, обеспечив в тяжелейших условиях строительство оборонительных рубежей, войсковых дорог, наведение мостов, обезвреживание мин, авиабомб и снарядов. Огромную роль сыграли инженерные войска при освобождении Беларуси в ходе стратегической наступательной операции «Багратион».

За мужество и героизм более 100 тысяч солдат, сержантов и офицеров инженерных войск награждены орденами и медалями, 650 из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 294 стали полными кавалерами ордена Славы.

Современное поколение воинов инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь свято хранит и приумножает боевые традиции поколения победителей, с честью выполняет стоящие перед ними задачи.

Особая признательность белорусского народа инженерным войскам за решение ответственных боевых задач в мирное время. Только в 2016 году ими обезврежено более 11 тысяч взрывоопасных предметов.

Неоценима их помощь народному хозяйству в строительстве мостов, ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций.

Поздравляю военнослужащих, ветеранов, гражданский персонал инженерных войск с профессиональным праздником — Днем инженерных войск!

Желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия, дальнейших успехов в военной службе и труде на благо нашей Родины — Республики Беларусь.

Министр обороны

Республики Беларусь

генерал-лейтенант А. А. Равков