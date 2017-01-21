Развивая космическое сотрудничество

В последние годы в Беларуси активно развиваются космические исследования. Создана система дистанционного зондирования Земли, космическая информация с первого белорусского спутника используется в интересах 21 организации, которые находятся в ведении 11 министерств Беларуси.

Беларусь приступит к изготовлению Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения (БКА‑2) в первом квартале 2017 года, сообщил во время пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА директор научно-инженерного республиканского унитарного предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Сергей Золотой.

Специалист пояснил, что финансирование проекта по изготовлению БКА‑2 начнется в I квартале 2017 года. Белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли высокого разрешения планируется запустить с Восточного космодрома (Россия) в 2019 году.

— БКА‑2 отличается от первого космического аппарата, — отметил Сергей Золотой. — Главное отличие — у второго аппарата разрешение 50 сантиметров. Он будет иметь возможность выполнять стереосъемку, и уже только эта функция существенно расширяет спектр решаемых задач — фактически можно будет создавать матрицу рельефа для топографических карт. На нынешнем аппарате это было невозможно.

Как сообщалось, БКА‑2 будет создаваться в той же кооперации разработчиков, которые изготавливали и БКА‑1. С российской стороны это Всесоюзный научно-исследовательский институт электромеханики с заводом имени

А. Г. Иосифьяна. Целевую аппаратуру будет изготавливать белорусское предприятие «Пеленг». Эксплуатация БКА‑2 позволит создавать топографические навигационные карты в масштабе 1:10.000 — соответственно, это станет основой для решения различных кадастровых задач.

Первый Белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли был успешно выведен на расчетную орбиту 22 июля 2012 года с космодрома Байконур в Казахстане в кластере из пяти космических аппаратов.

БЕЛТА