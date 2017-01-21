Сегодня — День инженерных войск

В деле разминирования нет мелочей

Накануне Дня инженерных войск на базе 2‑й инженерной бригады прошел сбор по разминированию под руководством начальника инженерных войск Вооруженных Сил — начальника управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил полковника Андрея Куракова.

В сборе принимали участие начальники инженерных служб командования сил специальных операций Вооруженных Сил, оперативных командований, соединений и воинских частей, а также командиры воинских частей инженерных войск, имеющих подвижные группы разминирования, командиры этих групп и должностные лица военных комиссариатов, ответственные за сбор и ведение учета информации о выполнении работ по очистке местности от взрывоопасных предметов. Для обмена опытом на сбор были приглашены представители саперно-пиротехнических групп воинских частей внутренних войск МВД.

Сбор был разделен на три части. Сначала в клубе 2‑й инженерной бригады офицеры подвели итоги очистки территории Беларуси от взрывоопасных предметов в минувшем году. С докладом на эту тему выступил начальник штаба управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил — заместитель начальника инженерных войск полковник Игорь Ермоленко.

Перед началом занятий он поблагодарил присутствующих за профессионализм и мужество, проявленные при обнаружении и обезвреживании взрывоопасных предметов на территории нашей страны.

— Такую ответственную и важную задачу, как очистка местности от взрывоопасных предметов, вы и ваши подчиненные выполнили в прошедшем году достойно, — отметил Игорь Владимирович. — Очистка территории Республики Беларусь проходила в строгом соответствии с законодательством, с обязательным соблюдением требований безопасности.

Затем с участниками сбора было проведено инструкторско-методическое занятие по организации и ведению учета, хранения взрывчатых веществ и боеприпасов при уничтожении обнаруженных взрывоопасных предметов. Командир саперно-пиротехнической группы взрывотехнического центра внутренних войск МВД майор Максим Куль рассказал об устройстве основных типов советских и немецких боеприпасов времен Великой Отечественной войны и порядке их обезвреживания. Максим Николаевич также продемонстрировал на практике работу новейшего оборудования — дистанционного пятиметрового манипулятора, который совсем недавно поступил на оснащение подчиненной офицеру группы и успел зарекомендовать себя с наилучшей стороны. В ходе проведенного занятия войсковые саперы внимательно изучили новинку, опробовали ее в действии, а также высказали свои пожелания насчет доработки образца под конкретные задачи, выполняемые подвижными группами разминирования.

— Взаимодействие с представителями внутренних войск­ по освоению нового оборудования позволяет нашим специалистам обменяться опытом работы на тех или иных образцах техники. Нужно понимать, что в обыденной жизни мы вместе с другими силовыми ведомствами выполняем задачи по обеспечению безопасности наших граждан на различных проводимых в стране массовых мероприятиях, — пояснил полковник Игорь Ермоленко. — Кроме того, на вооружение инженерных войск ежегодно поступают новые образцы техники, и обмен опытом со специалистами саперно-пиротехнических групп взрывотехнического центра внутренних войск МВД позволяет оценить возможности оборудования, принять решение о целесообразности его закупки.

Во второй части мероприятия на учебном поле 2‑й инженерной бригады офицерам — участникам сбора напомнили основные правила организации и ведения разведки местности на наличие взрыво­опасных предметов и очистки местности от таковых. Эти занятия проводились под руководством командира 2‑й инженерной бригады полковника Александра Рощина. В ходе них были продемонстрированы перспективные образцы экипировки — противоминный комплект облегченный «Витязь-ПМ», телевизионное досмотровое устройство ТДК‑1, устройство локализации взрыва «Ингибитор‑1М», а также автомобиль разминирования на базе отечественного грузовика МАЗ‑5316.

В завершение в клубе бригады представители управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил приняли у командиров подвижных групп разминирования зачет на допуск к самостоятельному выполнению задач, а начальник инженерных войск Вооруженных Сил — начальник управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Андрей Кураков вручил грамоты, ценные подарки и знаки «За разминирование» I и II степени отличившимся.

Из первых уст

Начальник штаба управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил — заместитель начальника инженерных войск полковник Игорь Ермоленко:

— В 2016 году группами разминирования соединений и воинских частей Вооруженных Сил было обезврежено более 11 тысяч взрывоопасных предметов. Помимо выполнения заявок, которые поступали из военных комиссариатов, также выполнялась работа по очистке территории бывших полигонов и вовлечению в хозяйственный оборот земель тремя сводными отрядами. Так, только на бывшем полигоне Дретунь за минувший год было очищено более 300 гектаров земель и обезврежено около 2.800 взрывоопасных предметов. Все это — результат плодотворной работы каждого находящегося на сборе специалиста. Спасибо за этот бесценный труд!

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора