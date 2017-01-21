Станислав Ростоцкий. Жизнь без тихих зорь

Если бы кинорежиссер Станислав Ростоцкий снял за свою жизнь только один фильм «А зори здесь тихие», он и тогда занимал бы одно из самых значимых мест в отечественном кинематографе. Но его знают еще и по фильмам «Дело было в Пенькове», «Доживем до понедельника», «Белый Бим Черное ухо», «Эскадрон гусар летучих».

Во время съемок фильмов актеры и работники съемочных групп видели, что Станислав Иосифович прихрамывает, но немногие знали, что ходит он на протезе, что был тяжело ранен на войне, что его левая нога была ампутирована выше колена. Он почти всегда ходил без палочки и о своем ранении мало кому рассказывал.

Станислав Ростоцкий родился в Рыбинске в 1922 году. Когда ему было 14 лет, он попал на съемки фильма «Бежин луг» Сергея Эйзенштейна. Через два года снова встретился с этим режиссером, и тот посоветовал ему изучать искусство, музыку, литературу. По окончании школы в 1940 году Станислав поступил в Институт философии и литературы на отделение искусствоведения, но мечту о кино не оставил. Вскоре его призвали в Красную Армию, но медкомиссия признала его нестроевым из-за болезни позвоночника. После начала Великой Отечественной вой­ны он некоторое время еще учился, работал фотокорреспондентом в газете «Пионерская правда», но в 1942 году был снова призван в армию и попал в 46‑ю запасную стрелковую бригаду. Прослужив там около года, Станислав Ростоцкий был назначен полковым фотографом — для красноармейских книжек нужно было делать фотографии. По воспоминаниям самого режиссера, он мог там остаться до конца войны, его даже назначили бригадным фотографом, но он решил иначе.

В конце 1943 года Ростоцкий, будучи в командировке в Москве, вместе с другом сбежал на фронт, под Вязьму. Там он был арестован за дезертирство из своей части, и кто знает, чем бы все закончилось, если бы за него не заступился неизвестный ему полковник.

Станислав Ростоцкий попал в 6‑й гвардейский кавалерийский корпус, не раз ходил в разведку и в рейды в немецкие тылы, воевал под Вязьмой и Смоленском, но был еще и фотокорреспондентом корпуса. В начале 1944‑го рядовой Ростоцкий шел вместе со своим корпусом через леса и болота Северной Украины на Ковель, Луцк и Дубно. 1‑й Украинский фронт проводил Ровно-Луцкую наступательную операцию. Кавалерийские части были особым родом войск. Конница шла там, где не могла пройти техника.

В составе кавалерийского корпуса были не только артиллерийские и минометные батареи, но и три танковых полка. У города Дубно — важном опорном пункте на львовском направлении — немцы создали мощную оборону и часто контр­атаковали.

В начале февраля Станислав Ростоцкий оказался в 29‑м гвардейском кавалерийском полку, который уже трое суток не выходил из боя. Ночью 11 февраля наши войска пошли вперед — и тут же попали под обстрел немецкой артиллерии. Один из снарядов разорвался рядом с Ростоцким. Осколки попали ему в голову и руку, пробили легкое, а взрывная волна отбросила под гусеницу идущего танка.

Только через три дня его, тяжелораненого, доставили в госпиталь. Он чудом выжил. Левая нога была изувечена, началось заражение, и ее пришлось ампутировать. За храбрость в боях Ростоцкий был награжден орденом Красной Звезды, но в 22 года оказался инвалидом второй группы. Пришлось учиться ходить на протезе и вспомнить о былой мечте — о кино.

* * *

В августе 1944‑го он поступил во ВГИК на режиссерский факультет, его учителем был Григорий Козинцев. Ростоцкий учился на фильмах своего мастера, а когда через семь лет получил диплом, Козинцев рекомендовал его как режиссера-постановщика, готового снимать художественные фильмы. Ростоцкого приняли на киностудию им. Горького, с которой он связал всю свою жизнь. В 1957 году он снял фильм «Дело было в Пенькове», после которого о режиссере Ростоцком заговорили, как и об исполнителе главной роли Вячеславе Тихонове, с которым у них сложилась настоящая дружба. За год фильм посмотрело более 30 миллионов зрителей. Но за спиной у кинорежиссера была война, гибель товарищей, тяжелое ранение. И следующий фильм он хотел сделать о войне.

В 1959 году вышел совместный советско-чехословацкий фильм Ростоцкого «Майские звезды» — о победных днях мая 1945‑го в Чехословакии. Картина состоит из четырех новелл. В первой советский генерал останавливается в чешском доме, встречает там мальчика, которому понравилась его папаха, и вспоминает прожитые годы. Вторая новелла — о случайной встрече лейтенанта-сапера, которого сыграл Вячеслав Тихонов, и чешской девушки в школе, куда офицер зашел за мелом, чтобы было чем писать: «Мин нет». Третья новелла рассказывает о первом мирном дне в Праге, где танкист (его сыграл Леонид Быков) погибает в бою ради спасения незнакомого человека, вернувшегося из конц­лагеря. В последней новелле советский солдат, сев в пражский трамвай, рассказывает пассажирам, что до войны он сам был вагоновожатым. И его чешский коллега доверяет ему провести трамвай до остановки.

В фильме была и любовь, и жертва, и напоминание о том, ради чего солдаты гибли в той войне. Это было еще и своего рода путешествие режиссера Ростоцкого в Прагу 1945‑го, где его 6‑й гвардейский кавалерийский корпус без него закончил войну.

После «Майских звезд» он снимает фильм «На семи ветрах», и снова о войне. В этой картине режиссер рассказывает историю простого героизма девушки, ожидающей жениха в пустом доме на окраине города во время войны. Когда к городу приближается фронт, дом «на семи ветрах» становится то редакцией фронтовой газеты, то госпиталем. Главную роль исполнила Лариса Лужина, а в одной из ролей снова снялся Вячеслав Тихонов, запомнившийся зрителям исполнением песни «Сердце, молчи».

В 1966 году Станислав Ростоцкий экранизировал роман Лермонтова «Герой нашего времени», сняв два фильма: «Бэла» и «Максим Максимыч». А в 1968 году на экраны вышел фильм «Доживем до понедельника» — школьная история, тепло принятая зрителями. Только за год проката его посмотрели 90 миллионов человек. Картина получила Государственную премию СССР и Гран-при VI Московского международного кинофестиваля в 1969 году.

* * *

В апреле 1971 года в старинной карельской деревне Сяргилахта Ростоцкий начал съемки картины «А зори здесь тихие» по одноименной повести Бориса Васильева. За два года до этого повесть была напечатана в журнале «Юность» и имела огромный успех. Главный оператор фильма Вячеслав Шумский и художник-постановщик Сергей Серебренников тоже были фронтовиками. Именно они вместе с режиссером выбирали по фотографиям будущих героинь, искали проникновенные лица, к которым зрители почувствуют доверие. Большое значение имело то, как актрисы ведут себя на пробах и как сильно они хотят играть. Когда было выбрано пять девушек, оказалось, что только Ольга Остроумова — исполнительница роли Жени Комельковой — имеет опыт съемок. Андрею Мартынову, сыгравшему старшину Васькова, в то время было 26 лет, и для него это тоже был дебют в кино.

Во время съемок Ростоцкий не только репетировал с актрисами, но и рассказывал им о войне, о людях на фронте. И благодаря этому на съемочной площадке сложилась особая атмосфера военного времени. Режиссер снова почувствовал себя солдатом, он снова служил своему народу, снова сражался с врагом. Станислав Иосифович снимал сцены гибели зенитчиц в хронологическом порядке, как это было в книге. И хотя все в съемочной группе читали сценарий, смерть каждой героини становилась шоком. Отношение к материалу было настолько обостренным, что девушек на сцену смерти отправляли как в последний путь… Гибель каждой из них оплакивали настоящими слезами… Ольге Остроумовой сцена гибели ее героини давалась очень тяжело. Было неясно, что ей делать в этот момент: кричать, говорить, молчать, а может быть, петь… И она запела романс «Он говорил мне».

Когда Ирину Шевчук, исполнившую роль Риты Осяниной, врач-консультант учил прерывисто дышать, как это бывает при ранении в живот, та потеряла сознание. Из-за некачественной пленки дубли приходилось снимать по несколько раз, а потому Елене Драпеко, исполнившей роль Лизы Бричкиной, пришлось «тонуть в болоте» семь раз. После каждого дубля надо было переодеваться и снова гримироваться. А в картину вошел третий дубль.

Режиссер очень дорожил эпизодом в самом конце фильма, когда по немецкой радиостанции слышна сводка Советского информбюро: «Сегодня, 3 июня, на фронте ничего существенного не произошло. На некоторых участках фронта происходили бои местного значения». Такова была военная реальность. Погибли пять молодых девушек, но в условиях вой­ны это было несущественно.

…Гимнастерки и кирзовые сапоги, которые девушки носили все пять месяцев съемок, и реалистические сцены гибели героинь заметно изменили актрис. У них менялся характер и тембр голоса. Они хотели сделать хорошее кино о войне, а сделали картину о 300 тысячах девушек, добровольно ушедших на фронт. Это была благодарность Станислава Ростоцкого, актрис и актеров, всей съемочной группы тем самым девушкам. Так получился чистый и честный, как документ, фильм «А зори здесь тихие».

Сергей Кирик