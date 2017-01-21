В борьбе за лавры победителей

В эти дни на 227‑м общевойсковом полигоне проходит состязание на звание лучшего командира мотострелковой (танковой) роты по полевой выучке под руководством командующего войсками Северо-Западного оперативного командования. В профессиональном соперничестве сошлись офицеры из 120‑й и 19‑й отдельных гвардейских механизированных бригад. Выучку командиров рот проверяют по физической, технической, тактической и огневой подготовке, а также по вождению боевых машин.

— Это состязание проводится в соответствии с планом подготовки войск Северо-Западного оперативного командования, — отметил в беседе председатель комиссии по его подготовке и проведению полковник Владимир Кулажин. — Оно позволяет в полной мере определить уровень профессионально-должностной подготовки командиров мотострелковых (танковых) рот, определить лучших по полевой выучке. Кроме того, это хорошая возможность для обмена передовым опытом в ходе проведения состязания, определения основных недостатков в профессионально-должностной подготовке офицеров. В результате мы можем выявить те моменты, над которыми в дальнейшем необходимо работать, делая основной упор в подготовке офицеров.

Индивидуальная оценка участников по каждой дисциплине складывается из оценок за теоретические знания и практические навыки.

В первый день состязания командиры рот сдавали нормативы по физической подготовке: челночный бег 6 х 10 метров, подтягивание на перекладине и бег на дистанцию один километр. Также у офицеров проверили знание методики проведения занятий по физической подготовке с личным составом.

Второй день был посвящен тактической подготовке.

— Во время этого этапа с командирами мотострелковых (танковых) рот провели тактическую летучку, — отметил в беседе начальник отдела боевой подготовки СЗОК полковник Владимир Таратута. — Она включала в себя отработку боевых документов, содержащих графическую и текстуальную части. Проверялись знания требований основных положений тактики, умения и навыки командиров работы с картой, а также понимание сущности развития военного искусства в целом и с учетом опыта локальных войн и вооруженных конфликтов в мире.Следующим элементом первенства стал практический этап по выполнению упражнений контрольных стрельб из вооружения боевых машин (Т‑72Б и БМП‑2).

Особенности данного упражнения для экипажей Т‑72Б заключались в том, что сначала огонь по цели из пушки велся с ходу одним выстрелом, а после занятия огневой позиции — двумя штатными артиллерийскими выстрелами. Для БМП‑2 огонь из орудия (пушки) ведется непосредственно с огневых позиций, а вот из пулемета — с ходу и с огневых позиций.

Следующий этап состязания — выполнение упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия, а также зачетное упражнение по вождению боевых машин.

Об этом читайте в ближайших номерах нашей газеты.

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр»