На днях на лыжероллерной трассе, которая расположена в столичном микрорайоне Дражня, прошел второй этап Спартакиады структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил и Вооруженных Сил — лыжная эстафетная гонка. За право называться сильнейшими боролись 63 офицера, представлявшие 21 команду.

Председатель Спортивного комитета Воору­женных Сил Республики Беларусь полковник Анатолий Ханевский, открывая соревнования, поздравил участников гонки с праздником и пожелал им удачи на лыжне.

Несколько слов о самой эстафете. В команде — три человека, каждому нужно было преодолеть дистанцию 2,5 км. Всего предстояло два забега, в которых участвовали по 10 и 11 команд соответственно.

…Первая группа участников уже на старте. Последние приготовления — проверка лыжной экипировки и снаряжения.

— В начале — не рви. Постарайся бежать ровно. Грамотно разложи силы на дистанции, — звучат напутствующие слова товарищей по команде.

И вот судьей дана команда «Старт», и офицеры-лыжники устремляются по белоснежной трассе. Спустя несколько метров у одного из участников… ломается палка. Пока ее заменили, прошло время. Пелотон оторвался на несколько десятков метров. Придется догонять!

В первом забеге лыжников бежит старший офицер 1‑го отдела военно-медицинского управления Министерства обороны подполковник медицинской службы Фёдор Хоха. У него поддержка в лице восьмилетней дочки Полины. Причем юная болельщица не только болеет за отца, но и на деле показывает, как нужно стоять и бегать на лыжах. Пока проходили соревнования, Полина «накрутила» свои 2,5 км на лыжероллерной трассе — как и каждый офицер в эстафете. Юная спортсменка держится на лыжах весьма уверенно.

— Как давно катаешься на лыжах? — интересуюсь у Полины.

— С пяти лет! Люблю подвижные игры, выезжать с родителями на природу. Тут болею за папу и за его команду. Хочу, чтобы он победил.

Тем временем финишируют участники первого эстафетного забега. Лучшими в нем стали офицеры из главного центра обеспечения безопасности информационных технологий Вооруженных Сил. Их время — 29 минут 09 секунд. Неплохой результат!

А пока судьи заносят показанные армейскими спортсменами результаты в протокол, беседую с первым заместителем председателя Спортивного комитета Вооруженных Сил полковником Кириллом Чуприсом.

— Как оцениваете подготовку команд к лыжной эстафете?

— Радует то, что участники соревнований показывают высокие спортивные результаты, и с каждым годом они улучшаются. Большинство сборных серьезно подготовились к этим стартам. Некоторые команды приезжали тренироваться именно на эту трассу. Скажу, что она непростая. Первый ее отрезок идет на спуск, вторая половина — это затяжной подъем, который выравнивается только к финишу. Поэтому важно правильно распределить силы. За каждую секунду идет плотная борьба — никто не желает уступать!

Тем временем вторая группа участников готова отправиться на лыжню. Как оказалось, именно эти армейские спорт­смены в итоге и разыграли главные награды чемпионата. Практически с первых метров лидерство захватила команда главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил. Финишировать предстояло полковнику Олегу Тупику. И со своей задачей офицер справился блестяще.

Признаюсь: давно знаю этого человека. И каждый раз при встрече с ним не устаю поражаться его профессионализму, неиссякаемой энергии и жизнелюбию. Через месяц Олег Анатольевич увольняется с военной службы в запас. Рад, что его заслуги оценены по достоинству. Совсем недавно полковник Олег Тупик из рук Президента нашей страны получил высокую государственную награду — орден «За службу Родине» III степени. И вот теперь — победа на лыжне!

— Мы долго шли к этому, много работали, — делится впечатлениями после финиша Олег Анатольевич. — Главное в эстафете — чтобы все три лыжника были в одинаковой спортивной форме. У нас сегодня была именно такая команда. В итоге все получилось. Приятно, что победили! Хорошая погода, приятная трасса — лыжи сами бегут.

— Как настраивались на гонку?

— Мы постарались выработать стратегию бега на трассе. Несколько раз приезжали сюда тренироваться. Определили участки, где усиленно бежать, где отдохнуть, где поработать руками. Думаю, что те тренировки, которые мы здесь провели, и дали положительный результат, — убежден полковник Тупик.

Результат в лыжной эстафетной гонке 3 по 2,5 км команды главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил (полковник Олег Тупик, подполковник Виктор Сугак, подполковник Сергей Панасюк) — 23 минуты 44 секунды. Второе место заняла сборная главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил (полковник Олег Литавор, подполковник Роман Горленко, подполковник Сергей Шуминский) — 24 минуты 01 секунда, третьими стали офицеры из департамента транспортного обеспечения Министерства обороны и управления военных сообщений (подполковник Вадим Кучинский, подполковник Андрей Лагуновский, старший лейтенант Пётр Мельников) — 25 минут 15 секунд.

Отметим, что команда военного информационного агентства «Ваяр» в составе подполковников Андрея Зенько, Руслана Христинченко и капитана Петра Ломоноса выступила достойно — заняла седьмое место.

В личном первенстве победу праздновал старший лейтенант Пётр Мельников с результатом 7 минут 30 секунд, второе место — у подполковника Андрея Лагуновского — 7 минут 35 секунд (оба — из команды департамента транспортного обеспечения Министерства обороны и управления военных сообщений), третьим стал подполковник Сергей Панасюк (главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил) — 7 минут 38 секунд.

По результатам двух завершившихся дисциплин (плавание и лыжная эстафета) команды главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил и главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил лидируют в промежуточной таблице Спартакиады структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил и Вооруженных Сил.

Вся борьба еще впереди! Следующий вид спартакиады — стрельба из штатного оружия.

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора