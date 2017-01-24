Когда в небе бывает тесно

Остроносые МиГи один за другим разгоняются по бетонке аэродрома в/ч 54804 и стремительно уходят в небо. Зимние облака быстро скрывают самолеты от взглядов наземных наблюдателей. Контроль за полетами истребителей осуществляется с помощью радиолокационных станций авиационной воинской ­части.

Впрочем, не только авиаторы контролируют перемещения крылатых машин. Ход проведения полетов тщательно отслеживают на индикаторах РЛС военнослужащие радиотехнических войск ПВО. Их радиолокационный узел располагается по соседству с аэродромом. Для них полеты — такой же напряженный период несения службы, как и для летчиков.

— На боевом дежурстве у нас используется целый комплекс радиолокационной техники, — отметил старшина контрактной службы Николай Егоров, назначенный нашим гидом. С ним обходим расположение радиотехнического узла отдельного радиотехнического батальона в/ч 25886. Отсюда, с искусственных холмов, на которых установлены радиолокационные станции, хорошо видна взлетно-посадочная полоса аэродрома.

— В распоряжении наших военнослужащих имеется техника, с помощью которой мы получаем полную и точную картинку местонахождения объектов в небе, обеспечиваем разведку воздушной обстановки, чтобы наши воздушные границы не нарушили «незваные гости», — пояснил Николай.

Старшина контрактной службы Егоров руководит работой расчета радиовысотомера ПРВ‑16‑БМ, предназначенного для автоматического, автоматизированного (может управляться с другой станции) либо ручного определения высоты и сферических координат воздушных объектов. Эту радиолокационную станцию Николай характеризует исключительно с положительной стороны.

— Есть на вооружении радиотехнических войск, допустим, такая универсальная трехкоординатная станция, как РЛС 19Ж6М, — продолжает рассказ собеседник. — С ее помощью можно определить и азимут, и дальность до цели, и ее высоту. Но ПРВ‑16‑БМ точнее, он дает меньшую погрешность при определении высоты. Эти модернизированные высотомеры поступили к нам в воинскую часть в 2011 году — и служат исправно. Это, кстати, не последняя их модернизация.

Операторами станции являются военнослужащие срочной и контрактной службы. Парни, недавно призванные в Вооруженные Силы, успешно осваивают устройство и принципы работы РЛС. Высотомер, кстати, одна из самых простых в эксплуатации радиолокационных станций. Компьютеризация значительно упростила труд операторов.

В подтверждение своих слов Николай с помощью пульта управления наводит на метку воздушной цели перекрестие координат. Тут же в углу компьютерного монитора автоматически появляются данные по высоте наблюдаемого оператором самолета. Оказывается, все действительно просто. С такими задачами вполне справится и школьник.

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Следующей точкой нашего посещения стала кабина управления вышеупомянутой трехкоординатной РЛС 19Ж6М. Как рассказал «хозяин» станции старший лейтенант Игорь Муравьёв, это изделие отечественной сборки. В создание данной РЛС весомый вклад внесли белорусские инженеры.

— По сравнению с аналоговыми станциями, которые прежде состояли у нас на вооружении, данная РЛС отличается как земля от неба, — подчеркнул Игорь. — Операторам работать на ней одно удовольствие. Главное преимущество РЛС 19Ж6М — большая дальность действия плюс универсальность. Личный состав осваивает ее хорошо, нареканий по работе оборудования у меня как у специалиста нет…

Дополнительный состав операторов дежурит на комплексе средств автоматизации «Риф-Р». Здесь осуществляется сбор и обработка информации, поступающей от всех источников РЛС и взаимодействующих подразделений. Отсюда собранные и обработанные данные передаются на вышестоящий командный пункт, где производится повторный анализ информации.

— Полеты у соседей заставляют нас нести службу в усиленном режиме, — комментирует инженер отделения управления радиолокационного узла старший лейтенант Александр Цыганков. — На комплексе «Риф-Р» во время их проведения обязательно присутствуют офицер управления и операторы из группы усиления. Ведь самолеты в воздухе активно маневрируют, меняют высоты. Иной раз в небе становится по-настоящему тесно. В воздухе могут находиться до десяти бортов одновременно. Возникает потребность в дополнительных силах для оперативной обработки большого объема информации.

По словам Александра, наравне с контрактниками дежурство на комплексе несут и военнослужащие срочной службы. Все они успешно освоили радиоэлектронное оборудование и при возникновении какой-либо мелкой неисправности могут самостоятельно устранить ее причины. К слову, случаются такие ситуации крайне редко: оборудование очень надежное, испытанное временем. А если уж произойдет нештатная ситуация, она будет оперативно устранена силами инженерного состава узла.

— Все источники информации в работе перекрывают один другого, — добавил старший лейтенант Александр Цыганков. — И потому контроль за воздушной обстановкой не прерывается ни на секунду. Все оборудование комплекса компьютеризировано, управляться с ним не составляет большого труда. Свои обязанности и контрактники, и воины-срочники выполняют умело и добросовестно. С каждым боевым дежурством они повышают опыт…

Как напомнил начальник штаба — первый заместитель командира отдельного радиотехнического батальона майор Алексей Межуев, подразделение радиотехнических войск является одним из элементов системы противовоздушной обороны страны. В воинскую часть регулярно поступают новые или модернизированные образцы вооружения и военной техники. Так, за последние пять лет доля новой радиоэлектронной техники составила 40 %.

Хорошо зарекомендовали себя в войсках автоматизированные системы управления «Простор», «Риф-Р» и «Риф-В», маловысотный радиолокационный комплекс «Роса», радиолокационная станция «Восток». Расширили свои возможности модернизированные РЛС 19Ж6М, П‑18БМА, ПРВ‑16‑БМ. Военнослужащие успешно осваивают новую технику, умело ее эксплуатируют.

— Те, кто думает, что наша служба идет исключительно в стационарных условиях, ошибаются, — подчеркнул Алексей Анатольевич. — В боевую работу в любой момент готовы включиться подвижные маловысотные радиолокационные группы. По первой же команде они направятся в любую точку страны. Их боевое применение позволяет оперативно нарастить радиолокационное поле на любом направлении, тем самым в разы повысить мобильность и живучесть подразделений.

В течение 2015/2016 учебного года наша воинская часть совершила не один десяток полевых выходов, что положительным образом сказалось на повышении профессионального опыта военно­служащих. Начиная с 2001 года наши военнослужащие совершенствуют боевое мастерство на полигоне Ашулук в Российской Федерации. Не ошибусь, если скажу: получить новую технику — это только половина дела. Главное — научить личный состав умело ее использовать. Тогда и все задачи по предназначению будут успешно выполнены.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова