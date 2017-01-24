Когда в небе бывает тесно

Остроносые МиГи один за другим разгоняются по бетонке аэродрома в/ч 54804 и стремительно уходят в небо. Зимние облака быстро скрывают самолеты от взглядов наземных наблюдателей. Контроль за полетами истребителей осуществляется с помощью радиолокационных станций авиационной воинской части.
Впрочем, не только авиаторы контролируют перемещения крылатых машин. Ход проведения полетов тщательно отслеживают на индикаторах РЛС военнослужащие радиотехнических войск ПВО. Их радиолокационный узел располагается по соседству с аэродромом. Для них полеты — такой же напряженный период несения службы, как и для летчиков.
— На боевом дежурстве у нас используется целый комплекс радиолокационной техники, — отметил старшина контрактной службы Николай Егоров, назначенный нашим гидом. С ним обходим расположение радиотехнического узла отдельного радиотехнического батальона в/ч 25886. Отсюда, с искусственных холмов, на которых установлены радиолокационные станции, хорошо видна взлетно-посадочная полоса аэродрома.
— В распоряжении наших военнослужащих имеется техника, с помощью которой мы получаем полную и точную картинку местонахождения объектов в небе, обеспечиваем разведку воздушной обстановки, чтобы наши воздушные границы не нарушили «незваные гости», — пояснил Николай.
Старшина контрактной службы Егоров руководит работой расчета радиовысотомера ПРВ‑16‑БМ, предназначенного для автоматического, автоматизированного (может управляться с другой станции) либо ручного определения высоты и сферических координат воздушных объектов. Эту радиолокационную станцию Николай характеризует исключительно с положительной стороны.
— Есть на вооружении радиотехнических войск, допустим, такая универсальная трехкоординатная станция, как РЛС 19Ж6М, — продолжает рассказ собеседник. — С ее помощью можно определить и азимут, и дальность до цели, и ее высоту. Но ПРВ‑16‑БМ точнее, он дает меньшую погрешность при определении высоты. Эти модернизированные высотомеры поступили к нам в воинскую часть в 2011 году — и служат исправно. Это, кстати, не последняя их модернизация.
Операторами станции являются военнослужащие срочной и контрактной службы. Парни, недавно призванные в Вооруженные Силы, успешно осваивают устройство и принципы работы РЛС. Высотомер, кстати, одна из самых простых в эксплуатации радиолокационных станций. Компьютеризация значительно упростила труд операторов.
В подтверждение своих слов Николай с помощью пульта управления наводит на метку воздушной цели перекрестие координат. Тут же в углу компьютерного монитора автоматически появляются данные по высоте наблюдаемого оператором самолета. Оказывается, все действительно просто. С такими задачами вполне справится и школьник.
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Следующей точкой нашего посещения стала кабина управления вышеупомянутой трехкоординатной РЛС 19Ж6М. Как рассказал «хозяин» станции старший лейтенант Игорь Муравьёв, это изделие отечественной сборки. В создание данной РЛС весомый вклад внесли белорусские инженеры.
— По сравнению с аналоговыми станциями, которые прежде состояли у нас на вооружении, данная РЛС отличается как земля от неба, — подчеркнул Игорь. — Операторам работать на ней одно удовольствие. Главное преимущество РЛС 19Ж6М — большая дальность действия плюс универсальность. Личный состав осваивает ее хорошо, нареканий по работе оборудования у меня как у специалиста нет…
Дополнительный состав операторов дежурит на комплексе средств автоматизации «Риф-Р». Здесь осуществляется сбор и обработка информации, поступающей от всех источников РЛС и взаимодействующих подразделений. Отсюда собранные и обработанные данные передаются на вышестоящий командный пункт, где производится повторный анализ информации.
— Полеты у соседей заставляют нас нести службу в усиленном режиме, — комментирует инженер отделения управления радиолокационного узла старший лейтенант Александр Цыганков. — На комплексе «Риф-Р» во время их проведения обязательно присутствуют офицер управления и операторы из группы усиления. Ведь самолеты в воздухе активно маневрируют, меняют высоты. Иной раз в небе становится по-настоящему тесно. В воздухе могут находиться до десяти бортов одновременно. Возникает потребность в дополнительных силах для оперативной обработки большого объема информации.
По словам Александра, наравне с контрактниками дежурство на комплексе несут и военнослужащие срочной службы. Все они успешно освоили радиоэлектронное оборудование и при возникновении какой-либо мелкой неисправности могут самостоятельно устранить ее причины. К слову, случаются такие ситуации крайне редко: оборудование очень надежное, испытанное временем. А если уж произойдет нештатная ситуация, она будет оперативно устранена силами инженерного состава узла.
— Все источники информации в работе перекрывают один другого, — добавил старший лейтенант Александр Цыганков. — И потому контроль за воздушной обстановкой не прерывается ни на секунду. Все оборудование комплекса компьютеризировано, управляться с ним не составляет большого труда. Свои обязанности и контрактники, и воины-срочники выполняют умело и добросовестно. С каждым боевым дежурством они повышают опыт…
Как напомнил начальник штаба — первый заместитель командира отдельного радиотехнического батальона майор Алексей Межуев, подразделение радиотехнических войск является одним из элементов системы противовоздушной обороны страны. В воинскую часть регулярно поступают новые или модернизированные образцы вооружения и военной техники. Так, за последние пять лет доля новой радиоэлектронной техники составила 40 %.
Хорошо зарекомендовали себя в войсках автоматизированные системы управления «Простор», «Риф-Р» и «Риф-В», маловысотный радиолокационный комплекс «Роса», радиолокационная станция «Восток». Расширили свои возможности модернизированные РЛС 19Ж6М, П‑18БМА, ПРВ‑16‑БМ. Военнослужащие успешно осваивают новую технику, умело ее эксплуатируют.
— Те, кто думает, что наша служба идет исключительно в стационарных условиях, ошибаются, — подчеркнул Алексей Анатольевич. — В боевую работу в любой момент готовы включиться подвижные маловысотные радиолокационные группы. По первой же команде они направятся в любую точку страны. Их боевое применение позволяет оперативно нарастить радиолокационное поле на любом направлении, тем самым в разы повысить мобильность и живучесть подразделений.
В течение 2015/2016 учебного года наша воинская часть совершила не один десяток полевых выходов, что положительным образом сказалось на повышении профессионального опыта военнослужащих. Начиная с 2001 года наши военнослужащие совершенствуют боевое мастерство на полигоне Ашулук в Российской Федерации. Не ошибусь, если скажу: получить новую технику — это только половина дела. Главное — научить личный состав умело ее использовать. Тогда и все задачи по предназначению будут успешно выполнены.
Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова