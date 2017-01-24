Именно под таким названием в минувшую пятницу открылась фотовыставка в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Это продолжение фотопроекта редакции газеты «Гомельские ведомости» и Гомельского областного музея военной славы, посвященного 70‑летию Великой Победы.

На нынешней выставке ее посетители смогут увидеть десятки фотоснимков ветеранов Великой Отечественной войны с боевым оружием той поры в руках. Ныне эти образцы оружия являются музейными экспонатами, а более семи десятков лет назад герои фотоснимков освобождали с ним нашу страну от захватчиков.

Прикоснувшись к когда-то боевому оружию, спустя долгие годы ветераны готовы рассказать потомкам о своих фронтовых испытаниях.

Дополняют фотографии выставки страницы газет, которые повествуют о фронтовиках, чьи воля и мужество не уступали в крепости оружейной стали.

За каждой винтовкой и пулеметом, за каждым артиллерийским и танковым выстрелом, брошенной гранатой, боевым вылетом самолета встает история конкретного человека, руки которого превращали боевую технику в грозную силу в жестокой битве с врагом.

Лица ветеранов на снимках преисполнены мужества, их руки так же крепко, как и много лет назад, держат оружие, с которым эти люди чести и долга прошли по дорогам войны. Каждый из героев фотопроекта преодолел 90‑летний возрастной рубеж — и сегодня продолжает сохранять бодрость духа, учит молодое поколение своим примером бороться с жизненными трудностями.

Продлится фотовыставка «Оружие Победы» до 26 февраля нынешнего года.

Соб. инф.