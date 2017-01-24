Ответы напрямую

В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, незамедлительного решения проблемных вопросов, возникающих у граждан, в Беларуси организовано еженедельное (по субботам) проведение прямых телефонных линий.

В минувшую субботу граждане имели возможность задать интересующие их вопросы министру обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанту Андрею Равкову. Следует отметить, что звонков было немного. Устойчивая тенденция снижения общего количества звонков на прямую линию является доказательством системной работы с обращениями граждан в военном ведомстве. Следует также подчеркнуть, что в последнее время основная масса обращений носит консультационно-разъяснительный характер.

Например, отца офицера из Гродненской области интересовало жилищное обеспечение военнослужащих. К слову, на прямую линию почему-то зачастую звонят не сами офицеры, а их родные и близкие — родители, жены, сестры. Спрашивается: военнослужащие боятся лично обратиться к министру обороны или же просто не хотят затрагивать ту или иную проблему?.. Вопрос риторический. Но ответ на него все же стоит поискать.

В данном случае гражданин спрашивал о перспективах строительства и наличии служебного жилья для военнослужащих в городе Слониме.

Подчеркнем: строительство жилья для людей в погонах остается одним из основных направлений деятельности военного ведомства по обеспечению социальных гарантий военнослужащих. В настоящее время ведется строительство жилья по государственному заказу. Напомним, что госзаказ — это принципиально новый механизм жилищного строительства в Беларуси. Он предусмотрен для категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение государственной поддержки в виде льготного кредита при строительстве жилья.

Порядок приобретения жилых помещений, построенных по государственному заказу, урегулирован Указом Президента Республики Беларусь от 8 мая 2013 года № 215 «О некоторых мерах по совершенствованию строительства (возведению, реконструкции) жилых помещений».

Согласно данному указу, Мингорисполком и облисполкомы формируют и утверждают программы государственного заказа, после чего принимают решение о распределении жилых помещений. Государственным органам — Министерству обороны, иным структурам и организациям — жилые помещения, строительство которых осуществляется по государственному заказу, предоставляются в объемах, ежегодно определяемых Советом Министров Республики Беларусь при установлении заданий по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов.

Жилые помещения коммерческого использования предоставляются по заявительному принципу. Список высвобождаемых квартир публикуется на официальном интернет-портале Министерства обороны http://www.mil.by/ru/housing/commerc/и в «Белорусской военной газете. Во славу Родины».

Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, которая утверждена приказом министра обороны Республики Беларусь № 1000.

Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил не позднее срока, указанного на портале и в газете.

Решение о предоставлении жилья принимается в зависимости от очередности постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Весь пакет необходимых документов также можно найти на вышеуказанном интернет-портале.

Жительница Гродненской области обратилась к главе военного ведомства с вопросом о прохождении службы в одном из подразделений Государственного пограничного комитета Республики Беларусь. Ей было рекомендовано обратиться на прямую телефонную линию к должностным лицам Государственного пограничного комитета, в чьей компетенции находится данный вопрос.

Напомним, что любой житель республики может адресовать вопрос главе военного ведомства или специалистам структурных подразделений Министерства обороны по e‑mail: modmail@mod.mil.by или посредством электронного обращения на интернет-портале Министерства обороны www.mil.by/ru/el_reception/.

В первую среду каждого месяца проводится личный прием граждан министром обороны Республики Беларусь. Предварительная запись осуществляется по телефонам в Минске (8 017) 297-11-19 и 297‑12‑12, а также через интернет-портал Министерства обороны или по письменному заявлению.

Подполковник

Елена Затирка, «Ваяр»