Поле Павла Шпетного

12 июля 1943 года. В ходе боев на Курской дуге высоту юго-западнее села Полежаев Ивнянского района Белгородской области обороняли бойцы взвода противотанковых ружей 284‑го гвардейского стрелкового полка 95‑й гвардейской стрелковой дивизии 5‑й гвардейской армии Воронежского фронта. Их осталось всего девять во главе с командиром взвода гвардии старшим лейтенантом Павлом Шпетным…

Наша справка

Шпетный Павел Иванович родился в 1913 году в деревне Гдень ныне Брагинского района Гомельской области в семье крестьянина. Член ВКП(б) с 1940 года. Окончил шесть классов. В Красной Армии — с 1936 года. Призван Комаринском районным военкоматом Полесской области Белорусской ССР. Окончил Слуцкое военное пехотное училище в 1939 году. На фронтах Великой Отечественной войны — с июля 1941 года. С июля 1941 по июнь 1942 года воевал на Западном фронте, участник Смоленского оборонительного сражения и Московской битвы. С августа по ноябрь 1942 года воевал на Сталинградском фронте, участник Сталинградской битвы, там был ранен.

Командир взвода противотанковых ружей 284‑го гвардейского стрелкового полка (95‑я гвардейская стрелковая дивизия, 5‑я гвардейская армия, Воронежский фронт) гвардии старший лейтенант Шпетный участвовал в боях Курской битвы с 10 июля 1943 года. В ходе боев на южном фасе Курской дуги за двое суток 12 и 13 июля 1943 года за высоту юго-западнее села Полежаев Ивнянского района Белгородской области из противотанкового ружья лично подбил шесть вражеских танков. Днем 13 июля от взвода осталось в живых только девять бойцов. А немецкие танки пошли в очередную атаку. Последними патронами бойцы подбили шесть танков, но сами геройски погибли в неравном бою. Когда кончились патроны, гвардии старший лейтенант Павел Шпетный со связкой противотанковых гранат бросился под седьмой вражеский танк и ценой жизни подорвал его.

Похоронен в братской могиле в селе Карташовка Прохоровского района Белгородской области.

За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года гвардии старшему лейтенанту Шпетному Павлу Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Погибшие в этом бою шесть бронебойщиков — подчиненных П. Шпетного (сержант Иван Охрянкин, сержант Николай Сухарский, сержант Салимов, сержант Ойя, рядовой Павел Проскуряков, рядовой Гуньков) — награждены посмертно орденом Красного Знамени.

В селе Прелестное Белгородской области установлен бюст Героя. Именем Героя названа школа в деревне Гдень. С 1992 года имя Героя носит речной пассажирский теплоход в Беларуси.

В тот день гитлеровцы особенно яростно рвались к высоте 226.6. Танкисты немецкой дивизии «Мертвая голова» сначала прорвали оборону у хуторов Веселый и Полежаев, а потом попытались выйти к дороге Прохоровка — Карташовка. На высоту, где расположились оставшиеся в живых бронебойщики взвода гвардии старшего лейтенанта Шпетного, двинулись семь танков…

Почти детально восстановить ход того боя помогла мне Лариса Полыгалова, эксперт по изучению и популяризации культурного наследия Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». Этот мемориальный комплекс объединяет различные сооружения и памятники, увековечивающие память защитников Родины, погибших на прохоровской земле. Составной частью музея-заповедника является мемориал «Поле Павла Шпетного». Это бывшее поле боя в районе дороги Прохоровка — хутор Веселый в Белгородской области, которое носит имя Героя Советского Союза Павла Ивановича Шпетного.

— В ходе боев Шпетный из противотанкового ружья лично подбил шесть вражеских танков, — уточнила она. — Днем 12 июля в живых от целого взвода осталось всего девять бойцов: гвардии старший лейтенант Шпетный, сержанты Салимов, Охрянкин, Сухарский, Ойя, рядовые Проскуряков, Гуньков, Дудко и Нелюбин. Последними патронами бойцы подбили шесть танков. Пал смертью храбрых и Павел Шпетный. Когда кончились патроны, он со связкой противотанковых гранат бросился под седьмой вражеский танк и подорвал его.

Из газеты «Красная звезда» от 29 июля 1943 г.:

«В жаркой схватке были убиты Проскуряков, Охрянкин и Сухарский. Но с еще большей яростью сражались гвардейцы, мстя врагу за смерть своих боевых товарищей. «Гвардейцы не отступают!» — крикнул т. Ойя, посылая пулю в немецкий танк. Внутри машины раздался взрыв, и она остановилась. Бронебойщики продолжали вести огонь. Вскоре запылал еще один танк. В эту минуту был ранен командир Шпетный. Он приподнялся и посмотрел, как бронебойщик Нелюбин подбил уходящий немецкий танк».

Так, немного иначе, был описан подвиг Павла Шпетного и его боевых товарищей в газете «Красная звезда». Как было на самом деле, уже никто не расскажет…

Константин Егоров, фото автора, Белгородская область, Россия