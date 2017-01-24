Проигравших здесь нет

На минувшей неделе на 227‑м общевойсковом полигоне состоялось состязание на звание лучшего командира мотострелковой (танковой) роты по полевой выучке под руководством командующего войсками Северо-Западного оперативного командования. В борьбе за лавры победителей приняли участие 20 командиров рот из 120‑й и 19‑й отдельных гвардейских механизированных бригад.

Офицеры соревновались в полевой выучке, тактической, огневой и физической подготовке, выполняли упражнения по боевой стрельбе, вождению танков Т‑72Б и боевых машин пехоты БМП‑2 по пересеченной местности. Также они сдавали зачеты по знанию нормативных документов, материальной части техники и вооружения, отрабатывали задачи управления подразделениями в боевых условиях.

Индивидуальная оценка каждого командира роты складывалась из суммы баллов, полученных по физической, тактической, огневой, технической подготовке и вождению боевых машин.

Напомним: в первый день состязания офицеры сдавали нормативы по физической подготовке. Затем последовала сдача теоретической части технической подготовки (теория и устройство вооружения боевых машин) — и офицеры отправились на ПТОР, где практически отрабатывали нормативы по технической подготовке.

Второй день командиры рот посвятили тактической подготовке. В течение нескольких часов они решали непростую тактическую летучку, совершенствуя теоретические знания и практические навыки.

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…И вот морозное ветреное утро: практический день занятий. Экипажи выстроились у своих боевых машин.

Руководитель стрельбы на участке подает сигнал «Загрузить боеприпасы». Танковая директриса «задышала». Экипаж ринулся в бой, пускай и учебный. Зато все остальное — истинно боевое: пушки, снаряды, настрой…

И куда уж тут без азарта — каждый хочет быть лучшим в своем подразделении!

Тишину полигона сменил рев моторов и оглушающие залпы орудий. Мишени падают одна за другой. Танк возвращается — а на соседней директрисе к выполнению упражнений контрольных стрельб приступают экипажи БМП‑2…

Один из участников этого состязания — командир танковой роты танкового батальона 19 омбр гвардии старший лейтенант Артём Назаров соревнуется за звание лучшего не первый раз. В прошлом году он уже становился призером, завоевав на уровне оперативного командования второе место, а в масштабе Вооруженных Сил — бронзу.

— Уровень состязаний из года в год растет, — отметил офицер. — Это чувствуется на каждом этапе. Мы стремимся показать максимальную результативность, выложиться по полной. Растет конкуренция, ведь каждый хочет быть лучшим. Но в любом случае — вне зависимости от занятого места — проигравших среди нас нет. Мы получили, пожалуй, самую главную награду — бесценный опыт.

А вот командир мотострелковой роты механизированного батальона 19 омбр гвардии старший лейтенант Владимир Киреев участвует в состязаниях такого рода впервые.

— Выдержать все испытания было непросто, — признался он. — Но еще когда ехали на полигон, каждый понимал, что соперники достойные. Поэтому и мы были подготовлены — с поставленными задачами справились. Есть определенные моменты, над которыми надо еще поработать. Состязания позволяют в полной мере проверить не только боевую технику, но и свои навыки и умения.

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В ходе заключительного дня состязания командиры рот выполняли зачетное упражнение: вождение боевых машин, метание гранат на точность и дальность, производили стрельбу из стрелкового оружия. Все элементы вождения необходимо было выполнить без нарушений, так как за каждое из них снимается определенное количество баллов. Выполнение упражнений контрольных стрельб также является обязательным на состязаниях и включает в себя немало элементов, каждый из которых оценивается отдельно.

По словам начальника отдела боевой подготовки СЗОК полковника Владимира Таратуты, в целом офицеры показали достойный результат.

— Сложность заключалась в погодных условиях, — отметил он. — И высокая результативность вождения говорит о хорошей подготовке офицеров. То же касается и выполнения упражнений стрельб.

По результатам состязания были определены лучшие командиры мотострелковой и танковой рот войск СЗОК.

Среди командиров мотострелковых рот первое место занял гвардии капитан Роман Солдатенков (120 омбр). Вторым призером стал гвардии старший лейтенант Владимир Киреев (19 омбр), третье место занял гвардии старший лейтенант Александр Стефанович (120 омбр).

Лучшим командиром танковой роты стал гвардии старший лейтенант Артём Назаров (19 омбр), на втором месте — гвардии капитан Андрей Майсеенко (120 омбр), третий призер среди танкистов — гвардии старший лейтенант Вадим Яхнель (19 омбр).

Для победителей это путевка в следующий этап соревнований в масштабах Вооруженных Сил, который состоится в феврале текущего года.

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора и Дениса Малышица