«Звезда» с звездою говорит… на языке песни

…Словно звонкие ручейки стекаются в Центральный Дом офицеров участники финального концерта XX телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда». Им предстоит выступление в номинациях «Вокальные группы и ансамбли», «Исполнители военно-патриотической песни», «Исполнители армейской песни», «Авторы-исполнители».

Пока настраивают для исполнителей свет и звук, я общаюсь с помощником художественного руководителя Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь, членом жюри фестиваля Анной Степанковой.

Анна Алексеевна рассказала, что за двадцатилетнюю историю фестиваля на его сцене побывало множество армейских артистов, которые продолжают и сейчас выступать не только в армейских клубах, но и на профессиональных площадках как нашей страны, так и за ее пределами. Она выразила надежду, что и очередной фестиваль раскроет новые имена и познакомит с неизвестными нам песнями. Жюри будет тщательно отбирать среди более ста исполнителей тех, кто выйдет на сцену в день гала-концерта.

Председатель оргкомитета телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда» начальник ансамбля — художественный руководитель Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь заслуженный артист Республики Беларусь полковник Владимир Воропаев подчеркнул, что каждый год организаторы фестиваля «Звезда» серьезно готовятся к конкурсу. Большое внимание уделяют песням, прославляющим наш край, посвященным современной армии:

— Для каждого исполнителя фестиваль — экзамен! И приятно, что ребята приезжают к нам с авторскими песнями, интересными аранжировками к уже известным произведениям. Жюри важно оценить их таланты по достоинству и пригласить сильнейших для участия в гала-концерте, где и состоится награждение. Отрадно, что многие участники «Звезды» продолжают творческий путь. Так, и в нашем ансамбле есть талантливые вокалисты Евгений Гуща и Валерий Гресик — военнослужащие, которые были лауреатами фестиваля. Мы стараемся заметить и поддержать талантливую молодежь.

Между тем репетиция закончилась. Зрители заполняют зал, еще несколько минут — и на сцене появляются участники в возрастной категории до 16 лет. Звонкие детские голоса завораживают зрителей, юные артисты дарят радость и хорошее настроение.

Среди множества ярких звездочек запомнился воспитанник Минского городского кадетского училища № 2 Евгений Цариков, исполнивший песню «Поклонимся великим тем годам». Это произведение сложно исполнять даже профессиональным артистам, но парень, обладающий уникальными природными данными, легко справился с задачей. Бархатный, глубокий баритон Евгения очаровал слушателей. Исполнитель сумел с первой ноты завоевать внимание зрителя и удержать его до того момента, когда прозвучал последний аккорд.

Пообщавшись с юным дарованием, узнаю, что Евгений уже побеждал на районных конкурсах патриотической песни в Минске, готовится к очередному конкурсу.

— Конкурсы помогают мне развиваться, заниматься любимым делом, а получать награды — не главное, важно совершенствовать исполнительское мастерство.

Музыкальный руководитель Минского городского кадетского училища № 2 Ольга Южик признается, что хочет, чтобы ее талантливый воспитанник выбрал профессию, связанную с музыкой. Возможно, стал солистом военного ансамбля. Евгений же говорит, что еще есть время подумать, но в одном он уверен точно: обязательно станет военным. Сейчас парень готовится к поступлению в Военную академию.

А на сцене в это время появляется очаровательная Алеся Витолс из Слуцка. В ее исполнении звучит песня «Пад небам Радзімы». Алеся поет с четырех лет, и в свои девять она хочет стать певицей. А пока успевает учиться на отлично и в общеобразовательной, и в музыкальной школах. Ежедневный тяжелый труд, занятия вокалом и игра на фортепиано каждый день приближают ее к исполнению мечты. А мама юной певицы помогает создавать ей сценический образ, шьет платья и делает прически, старается поддерживать дочь и развивать ее талант.

Как только звучит последний аккорд выступления детей, к выходу на сцену готовятся взрослые участники фестиваля.

В номинации «Исполнители военно-патриотической песни» с песней Кирилла Сивца «Фронтовой конверт» выступает офицер 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады лейтенант Павел Скопец.

В фестивале он участвует в четвертый раз. В составе ансамбля «Академик» уже становился победителем «Звезды», а сольно таких результатов пока не достигал. Он успешно совмещает службу и хобби.

…«Словно дерзкий, стальной ураган, готовы встретить любого врага на любом рубеже, в обстановке любой», — звучат строки из «Песни ССО» ВИА «103‑й регион».

Солист Алексей Масальский умеет заворожить публику. Профессиональное исполнение, сильный голос, интересные аранжировки песен — составляющие успеха творческого коллектива. Гвардии прапорщик Масальский из 103 овдбр уже много раз участвовал в фестивале, сначала — сольно, теперь — в составе ВИА «103‑й регион».

— Песню, которую мы сегодня исполнили, всего за месяц до начала фестиваля написал наш гитарист капитан запаса Роман Васильев. Она понравилась нашим сослуживцам и руководству бригады. Нам пожелали успеха, и мы отправились в столицу, — пояснил Алексей Масальский. Он признался, что фестиваль «Звезда» многими участниками перестал восприниматься как соревнование исполнителей.

— Это встреча друзей, и конкуренции между нами не ощущается. Мы поддерживаем друг друга и словом, и делом. Если выходим на сцену, должны отработать на сто процентов, — признался Алексей.

В планах у ВИА «103‑й регион» — записать клип на новую песню, это стало бы хорошим подарком поклонникам творчества к пятилетию коллектива.

Телевизионный фестиваль армейской песни «Звезда» дарит всем участникам возможность проявить себя, продемонстрировать свои способности, встретиться с профессионалами, пообщаться с друзьями, а еще помогает многим талантливым людям сделать решительные шаги на пути к исполнению мечты о большой сцене.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото Ирины Малиновской