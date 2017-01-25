Без боевой подготовки не может быть боеспособной армии

«Понедельник — день тяжелый», — гласит народная молва. Но к военной службе это изречение никак не относится. Защита Родины — дело круглосуточное. И чтобы быть готовыми отразить нападение неприятеля, надо «порох держать сухим», а значит — совершенствовать боевую выучку. При этом нельзя не забывать, что «тяжело в учении — легко в походе».

Боевая подготовка в 56‑м отдельном полку связи Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны организована практически каждый день. Именно с нее начинается каждая рабочая неделя.

…В воинскую часть в тот день я приехала с самого утра — и была абсолютно уверена, что некоторое время придется подождать, пока воины-связисты приступят к занятиям. Однако по прибытии в парк полка увидела: техника к работе готова, личный состав одного из подразделений уже проходит инструктаж.

— Сегодня отрабатываем учебные задачи на радиорелейной станции

Р‑409МБ1, — сказал капитан Дмитрий Францев, обращаясь к подчиненным. — Вам предстоит на практике освоить, как проводится ее развертывание, настройка, а также поработать на аппаратуре связи. Будьте предельно внимательны, ведь от каждого из вас зависит успех всего экипажа, а также то, насколько точно и в срок будут выполнены поставленные задачи.

И когда воины заняли места в аппаратной и приступили к работе, мне удалось несколько минут пообщаться с руководителем занятий.

— Это цифровая модернизированная, по большому счету, принципиально новая станция, — рассказал капитан Дмитрий Францев. — Наш полк одним из первых получил данные радиорелейные станции. Мы, можно сказать, стали пионерами в освоении этой техники. Она уже прошла «обкатку» на учениях — и зарекомендовала себя с наилучшей стороны.

Несмотря на то что цифровые станции достаточно сложные, военнослужащие осваивают их быстро и успешно. Сейчас молодежь продвинута в техническом плане, поэтому, по словам капитана Францева, долго объяснять, что да как, не приходится. Легко учеба дается тем парням, кто ранее сталкивался с электроникой. А таких военнослужащих в полку много.

Во время нахождения в аппаратной я обратила внимание на солдата срочной службы, который быстро выполнял свою задачу и одновременно подсказывал алгоритм действий товарищам. Им оказался механик-телефонист рядовой Никита Рапушко.

Как рассказал юноша, он служит в 56‑м отдельном полку связи 14 месяцев. До армии заочно учился в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники по специальности «инженер-программист». Поэтому с компьютерами Никита на ты.

— Я освоил различные радиорелейные станции. В принципе ничего сложного нет, — с улыбкой произнес собеседник, — изучить «цифру» было нетрудно. Причем цифровая аппаратура значительно повышает боевые возможности нашего подразделения.

Посчастливилось поучаствовать в командно-штабном учении. Осенью прошлого года я и мои сослуживцы выезжали на полигон Доманово, где выполняли задачи по предназначению. Нареканий со стороны командиров на качество связи не было.

Хочу заметить: то, чему нас учат в ходе занятий по боевой подготовке, мы используем на учениях в полной мере. А опытом, полученным на полигонах, охотно делимся с сослуживцами.

…Одним из тех, кому помогал в аппаратной рядовой Рапушко, был механик-телефонист рядовой Артём Соснин.

— Мой армейский стаж составляет без малого три месяца. До службы в Вооруженных Силах окончил Минский государственный профессиональный лицей № 9 автомобилестроения, — рассказал Артём. — Много полезного дают нам часы практики. Пусть пока не все и не всегда получается у меня и других новобранцев, однако оптимизма не теряем. Трудности не пугают, ведь в нашем полку служат хорошие офицеры, которые всему научат. Впечатления от службы — самые положительные. И мы полны решимости досконально освоить военно-учетную специальность.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото Владимира Блинова