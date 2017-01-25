Есть с кого брать пример

Тысячи солдат ежедневно постигают секреты армейских профессий. Корреспондент военного информационного агентства «Ваяр» пообщался с лучшим боевым расчетом самоходной огневой установки ЗРК «Бук» зенитного ракетного дивизиона 120‑й зенитной ракетной бригады.

Младший сержант Валентин Тимошик:

— Военная служба с первых дней пошла хорошо: был оператором СОУ, потом стал заместителем начальника боевого расчета. С декабря прошлого года я командир отделения. Руководить сослуживцами нелегко: нужно быть примером, уметь организовать работу подчиненных, поддерживать высокую дисциплину, иной раз — справедливо рассудить спор между солдатами…

Когда родные узнали, что я стал младшим командиром, — очень обрадовались. Особенно дедушка Иосиф Людвигович. Он прошел путь от солдата до офицера, объездил практически весь Советский Союз. В отставку ушел в звании капитан. Буду стараться и впредь радовать его хорошей службой!

Рядовой Владимир Ошуркевич:

— Служу уже почти год. Освоиться в армейской жизни было несложно. Специальность получил в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре. Сначала было трудно, но сейчас чувствую себя уже уверенно, боевая подготовка стала моим любимым занятием. Отношения в воинском коллективе сложились хорошие. Если возникают трудные моменты в жизни, все друг другу помогают. Словом, настоящие товарищи!

Рядовой Александр Леончук:

— Призвали на срочную военную службу в ноябре прошлого года. До армии я окончил Брестский государственный технический университет. Сначала было непривычно: новая обстановка, незнакомые люди… Теперь зенитный ракетный дивизион стал вторым домом. То, что нас называют отличниками боевой подготовки, — приятно. Однако я считаю, что нам есть еще к чему стремиться. Буду стараться постичь все секреты военной службы, чтобы вернуться домой как минимум младшим сержантом.

Записал старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора