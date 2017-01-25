И один в поле воин

На полигоне Лепельский подошел к концу двухнедельный сбор со стрелками-снайперами 19‑й и 120‑й отдельных гвардейских механизированных бригад. В ходе этого мероприятия его участники значительно повысили профессиональный уровень владения вверенным оружием, развили навыки огневой подготовки.

…Со стороны могло показаться, что на стрельбище — ни единой души. Лишь глухие хлопки выстрелов в утренней темноте и зычные команды офицеров свидетельствовали о том, что здесь проходят занятия у стрелков‑снайперов. Даже те, кто не знаком с «военной наукой», знают: профессия снайпера — уникальная и специфическая.

Занятия проходили одновременно на нескольких учебных местах. На одном из них снайперы тренировались в смене огневых позиций, а также в обнаружении целей. Для них это одно из основополагающих занятий.

— Настоящий снайпер обязан обладать особым складом характера и рядом качеств, превращающих его в опасного противника, — уверен командир сводного взвода снайперов 19 омбр гвардии старший лейтенант Алексей Матейко. — Сила воли, выдержка, способность принимать нестандартные решения, наблюдательность, скрытность действий — все это можно выработать исключительно систематическими тренировками. Чтобы практика была наиболее полезной, здесь, на полигоне, созданы условия, максимально приближенные к боевым.

Офицер рассказал также о том, что некоторые из военнослужащих впервые взяли в руки снайперскую винтовку в ходе этого сбора. С ними проводились отдельные занятия по составлению карточек огня, изучению тактико-технических характеристик вверенного оружия и другим основам снайперского мастерства. Как показали первые же занятия, плоды упорного труда налицо — большинство стрелков получили хорошие оценки.

На другом учебном месте военнослужащие состязались в скоростном снаряжении магазина боеприпасами. Этот навык, несомненно, необходим не меньше других: в сложной ситуации, когда в запасе лишь секунды, быстрая перезарядка магазина может спасти снайперу жизнь.

* * *

Самым зрелищным и интересным элементом подготовки является, конечно же, стрельба. Поражение шести мишеней с трехсот — пятисот метров из разных положений — непростая задача даже для опытного стрелка. А еще предстояло учесть сложные погодные условия в виде сильного ветра и разгулявшейся на полигоне вьюги…

— К бою! — скомандовал руководитель стрельбы гвардии старший лейтенант Станислав Гуринович.

По команде офицера очередная пара военнослужащих выдвинулась на рубеж открытия огня. Изготовившись и приняв положение для стрельбы, снайперы организовали наблюдение и вскоре обнаружили цели. Затем последовало несколько прицельных выстрелов. Мишени легли…

— В атаку, вперед! — прозвучала очередная команда.

Снайперы преодолели дистанцию и в положении «стоя» совершили еще несколько выстрелов. «Есть цель!» — донес ветер слова одного из них.

Поразив следующую мишень из положения «с колена», снайперы укрылись в окопе. Остались последние, самые «лакомые» для них цели — появляющиеся и движущиеся.

…Свист пули задержался на несколько секунд, а затем утонул в объятиях метели. Снайпер-стрелок поразил цель. А вот товарищ с правого направления, к сожалению, промахнулся. Видимо, не рассчитал поправку на ветер…

— Я впервые попал в движущуюся мишень, добрался-таки до нее! — поделился впечатлениями гвардии рядовой Дмитрий Буянов.

Занятия на таких сборах проходят ежедневно, в том числе и ночью. Это как нельзя лучше способствует развитию необходимых снайперу качеств. Результаты каждой из стрельб вносятся в общую таблицу.

— Я считаю, что снайпер — это отдельная боевая единица, — отметил гвардии старший лейтенант Станислав Гуринович. — Ведь ему зачастую приходится принимать важные решения в одиночку. Немалую роль играет и физическая подготовка: задачи у снайпера могут быть самыми разными — от выслеживания противника долгое время в одном месте до его преследования на большом расстоянии…

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора