Испытание маршем

Армейские автомобили, строго соблюдая дистанцию и скоростной режим, двигаются в направлении Кургана Славы. Это сдают первый ратный экзамен водители 86-й бригады связи, призванные в ноябре минувшего года.

…С утра в автопарке 86 брс было как никогда оживленно: военнослужащие-срочники готовились к логическому завершению доподготовки водителей — 50‑километровому маршу.

Перед началом пути — инструктаж. Командир бригады полковник Александр Исаев заострил внимание на сложных дорожных условиях.

И вот томительные минуты ожидания до старта истекли, прозвучала команда «По машинам». Рев двигателей оповестил о том, что колонна выдвинулась на марш. Автомобилистам по традиции желают ни гвоздя, ни жезла.

Стоит сказать, что у некоторых недавних новобранцев за плечами уже не одна тысяча километров, иные же впервые сели за руль самостоятельно после получения водительского удостоверения. Тем не менее старшие машин контролируют все действия своих подчиненных, где надо — подскажут и помогут.

И вот колонна движется по трассе, сохраняя необходимую дистанцию между машинами и допустимый скоростной режим. К слову, скорость движения во время марша небольшая — около 30–40 километров в час. Но даже при такой скорости нужно учитывать то, что зимняя трасса таит немало сложностей.

Казалось, все идет в штатном режиме. Но не тут-то было! Без «сюрприза» не обошлось. В середине пути — внезапное нападение «диверсантов»! Автоматные очереди и плотная дымовая завеса вынуждают водителей остановиться. И это не финиш, а всего лишь промежуточный этап 50‑километрового марша. Однако водители в погонах не растерялись. Надели противогазы, подали необходимый звуковой сигнал-предупреждение и продолжили путь.

…Марш занял всего несколько часов. Когда военные автомобили один за другим скрылись за воротами автопарка, я поинтересовалась у заместителя командира бригады подполковника Тохира Асоева: все ли доехали?

— Все, — улыбаясь, ответил Тохир Ходжибоевич. — Машины — в порядке, водители справились с экзаменом. Можно сказать, что наши военнослужащие продемонстрировали хорошие навыки.

А водитель-электрик аппаратной рядовой Дмитрий Милюк назвал марш своеобразным боевым крещением:

— Для меня самым сложным на марше было удержать дистанцию между автомобилями. И, конечно, неожиданная «засада» оказалась дополнительным испытанием. Но мы знаем, что делать в таких ситуациях, потому без особых проблем преодолели этот этап марша.

Юлия Гончар, «Ваяр», фото автора