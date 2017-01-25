Кладовая белорусской армии

2336-й базе хранения вещевого имущества – 75 лет

Эту воинскую часть, дислоцирующуюся в Борисове, по праву называют вещевой кладовой белорусской армии. Именно эта военная база является основной боевой единицей тыла Вооруженных Сил в решении задач (как в мирное, так и в военное время) по приему, накоплению, содержанию и бесперебойному вещевому снабжению войск, а также обеспечению военно­с­­л­у­­­­­­­­­­­­­­жащих техническими и другими средствами бытового предназначения. Вот уже почти четыре года коллективом базы успешно руководит опытнейший профессионал полковник Олег Дышлёнок.

Несмотря на занимаемую обширную площадь в 17 гектаров, точное местонахождение этого огромного «хозяйства» знают в основном работники тыла. Ровными рядами выстроились там десятки складов и хранилищ, где размещены запасы материальных ценностей. Вот к ним и ведут дороги вещевого снабжения из всех гарнизонов Беларуси.

Поэтому 75‑летний юбилей со дня образования — событие, значимое не только для коллектива 2336 бхви.

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Свой юбилей коллектив этой воинской части традиционно встречает с достойными результатами. Об этом свидетельствуют итоги проверок и ревизий за прошедший год. В полном объеме и с высоким качеством выполнены задачи по приему, учету, хранению запасов и выдаче вой­скам необходимого военного имущества. Специалистами базы проделан большой объем работы по перемещению, перекладке, осмотру и приему материальных средств на длительное хранение. На должном уровне вещевики обеспечивают рациональное и экономное расходование материальных средств, контролируют согласно госстандартам и утвержденным образцам качество поступающих от производителей изделий. Своевременно осуществляются разбраковка, продажа и утилизация снятого со снабжения и не находящего применения в войсках обмундирования и технических средств вещевой службы. За 2016 год было реализовано снятого с обеспечения и неиспользуемого вещевого имущества на сумму 175 тысяч рублей. Перевыполнен план по сдаче лома черного и цветных металлов, а также по сбережению энергоресурсов.

Неудивительно, что по итогам деятельности за прошедший год 2336 бхви в очередной раз (кстати, уже который год подряд) заняла одно из лидирующих мест среди частей и организаций тыла Вооруженных Сил по всем показателям.

Стоит отметить, что с приходом на должность начальника базы полковника Олега Дышлёнка в этой воинской части немало сделано в плане охраны, оптимизации хранения и учета материальных средств, поддержания в должном состоянии хранилищ и других объектов базы, благоустройства территории. В производственный процесс внедрены современные технические средства и малая механизация, созданы надлежащие условия для обеспечения безопасности труда личного состава, энергосбережения.

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В этой воинской части нет солдат срочной службы. Сегодня в 2336 бхви трудятся две сотни человек — и основу коллектива специалистов составляют лица гражданского персонала, которые ответственно относятся к порученному делу.

Огромная материальная ответственность лежит на заведующих хранилищами. Большинство из них — женщины. Автор этих строк был поражен объемом и площадями, которые занимают «ангары» для хранения военного имущества. Для сравнения: только в одном из них можно поместить всю штатную технику танкового батальона. На одного заведующего хранилищем приходится от шестидесяти до семидесяти условных вагонов материальных ценностей.

На этом «хозяйстве» трудятся не только грамотные и ответственные люди, но и, если хотите, совестливые, влюбленные в свое дело. Такие как, например, Елена Ковалихина, Светлана Майгурова, Татьяна Григорчик, Елена Макатерчик, Людмила Алехнович, Елена Шестакова…

По словам начальника базы полковника Олега Дышлёнка, это профессионалы своего дела. Трудовая деятельность многих из них в этой воинской части исчисляется уже десятками лет. К своим обязанностям относятся скрупулезно, проявляя старание и разумную инициативу.

Более тридцати пяти лет работает заведующей хранилищем Светлана Бутвиловская. Совсем молодой пришла она в 1982 году на работу. Военная база стала для нее вторым домом.

С 1971 года в этой воинской части трудится Анатолий Гусачёнок. Его жену Зинаиду Викторовну недавно проводили на заслуженный отдых, а глава семейства продолжает работать аккумуляторщиком зарядной станции.

— Работаю здесь почти полвека. За это время база изменилась только в лучшую сторону. По-хозяйски содержится наша огромная территория. Думают здесь и о людях, создав им надлежащие условия для трудовой деятельности и безопасности труда, — отметил в беседе Анатолий Иванович.

К слову, за долгий добросовестный труд семья Гусачёнок, как и многие другие семейные династии, занесена в Книгу почета воинской части.

Продолжая разговор о лучших специалистах 2336 бхви, начальник базы отметил усердие, образцовое исполнение должностных обязанностей и высокий профессионализм начальника лаборатории Татьяны Лях, начальника отдела утилизации Дмитрия Михайловского, заведующего хранилищем Сергея Катыхина, заместителя начальника отдела приема и отправки Ларисы Лескиной, товароведов Ирины Саркисян и Анастасии Ходатович. Особой благодарности за добросовестный труд на своих участках заслуживают техники по учету Зоя Парфиевец, Елена Степанец, Надежда Кушнир и Людмила Никитенкова, швеи ремонтной мастерской Тамара Иванова и Ядвига Маркевич, грузчики Михаил Баранов и Иван Ореховский, водители машин Иван Дубовец, Николай Тишкевич, Иван Кукушкин. Большой вклад в успешное выполнение поставленных задач вносят военнослужащие запаса заместитель начальника 1‑го отдела хранения вещевого имущества Павел Кушнеров, инженер по эксплуатации и ремонту Евгений Малахов, начальник охраны объекта Олег Колечёнок, механик гаража Николай Малиновский, инженер по охране труда Сергей Свиньёв (он же который год возглавляет профсоюзный комитет базы).

Ветераны коллектива, по мнению полковника Олега Дышлёнка, — опытнейшие специалисты и настоящие трудоголики. Они никогда не жалуются на трудности, любые задачи выполняют образцово.

Не забыл начальник базы отметить и высокий профессионализм, инициативу кадровых военнослужащих воинской части. Это подполковник Андрей Лукашук, майор Андрей Лобаненко, старший лейтенант Артём Ткаченко и другие.

Отмечая очередной юбилей, коллектив 2336‑й базы хранения вещевого имущества гордится не только боевой родословной своей части, но и достигнутыми показателями в ратном труде. Для того чтобы успешно решать задачи по предназначению и не сдавать завоеванных позиций, сделано немало.

А 75 лет для этой воинской части — отнюдь не пенсионный возраст. Служить ей еще и служить на благо высокой боеготовности белорусской армии!..

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора и из архива 2336 бхви