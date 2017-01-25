Новое в жилищном кредитовании

В Беларуси предусмотрена замена льготного кредитования жилищного строительства граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, кредитованием на рыночных условиях с адресной государственной поддержкой таких лиц за счет бюджетных средств.

Это предусмотрено комплексом мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 годы, который утвержден постановлением Совета Министров от 12 января 2017 года № 18.

Кроме того, в 2017 году деньги граждан на приобретение и строительство жилья планируется освободить от декларирования и налоговых претензий. Будет прорабатываться вопрос о создании агентства по ипотечному жилищному кредитованию для развития инфраструктуры рынка ипотечного жилищного кредитования, обеспечения его устойчивости, ликвидности, повышения доступности жилья для населения.

Министерство строительства и архитектуры в 2017–2018 годах разработает механизм финансирования строительства инженерной и транспортной инфраструктуры в районах жилой застройки на условиях государственно-частного партнерства.

Этапы судебно-правовой реформы

Новая редакция Кодекса о судоустройстве и статусе судей вступила в силу 24 января в Беларуси.

Обновленный кодекс закрепляет состоявшиеся изменения в судебной системе. Новая редакция учитывает произошедшее объединение Верховного и Высшего хозяйственного судов, образование единого высшего судебного органа по гражданским, уголовным, административным и экономическим делам — Верховного суда Республики Беларусь.

Одно из нововведений в кодексе — более демократический порядок формирования корпуса народных заседателей. Новый подход отражается в подборе списка народных заседателей, в котором участвуют местные органы власти и органы прокуратуры и адвокатуры. Определен порядок привлечения народных заседателей к участию в рассмотрении дел в суде и прекращения их полномочий, а также гарантии, связанные с исполнением их обязанностей.

Новая редакция кодекса — это комплексный нормативный правовой акт, который содержит обязательные требования к личности судьи, к образу его жизни и поведению, подходу к выполнению своих служебных обязанностей. С его принятием практически завершается законодательное оформление очередного этапа судебно-правовой реформы.

БЕЛТА