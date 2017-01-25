Помнить об ответственности

На днях под руководством заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майора Игоря Голуба прошел единый день информирования с офицерами командования ВВС и войск ПВО и личным составом 483‑го отдельного батальона охраны и обслуживания (командования ВВС и войск ПВО).

В ходе мероприятия перед присутствующими выступил старший инспектор отдела агитации и пропаганды государственной автомобильной инспекции ГУВД г. Минска капитан милиции Вячеслав Осминченко.

Инспектор напомнил военнослужащим о последствиях управления транспортными средствами в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а также об административной ответственности в случае отказа граждан от прохождения медицинского освидетельствования. Помимо этого, им была доведена статистика правонарушений на транспорте в текущем году и мер, принятых к нарушителям.

Примечательно, что в диалоге приняли участие и военнослужащие-водители срочной военной службы. Офицер ответил на наиболее интересующие их вопросы, с которыми воины сталкиваются в ходе служебной деятельности.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр»