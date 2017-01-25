Станут активистами в солдатской среде

В минувшее воскресенье на базе 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов началась подготовка очередного набора слушателей школы солдатского актива, которая успешно функционирует с февраля 2004 года. Здесь военнослужащие срочной службы из числа наиболее подготовленных курсантов проходят обучение для дальнейшей работы в идеологическом активе воинских коллективов.

…И вот очередной (уже двадцать пятый) набор слушателей школы солдатского актива. Более ста пятидесяти курсантов учебных подразделений параллельно с обучением по военно-учетной специальности получили возможность пройти курс идеологической подготовки. Накануне каждый из них прошел профессиональный и психологический отбор в своих соединениях и воинских частях.

Среди слушателей школы более тридцати курсантов, которые окончили высшие учебные заведения, сведены в одну группу для занятий по отдельной программе обучения. Остальные парни имеют среднее техническое или среднее специальное образование. Практически все слушатели школы являются членами БРСМ, многие из них имеют спортивные разряды, до призыва в армию принимали участие в общественной жизни учебных учреждений, были активными организаторами спортивных и культурно-досуговых мероприятий в трудовых коллективах.

Свои теоретические познания будущие полпреды государственной идеологии в солдатской среде закрепят в ходе практических занятий по методике проведения вечеров чествования и тематических викторин, пропаганде воинских традиций и ритуалов. Обучаемые получат также практику по выпуску стенной печати в подразделениях, изучат организацию работы внештатного корреспондентского пункта в воинской части и подготовку материалов для средств массовой информации. В учебной программе слушателей школы определены также теоретические и практические занятия по планированию и проведению в воинских коллективах спортивных праздников, других мероприятий по плану выходных и праздничных дней.

Нет сомнений в том, что целенаправленная плановая учеба поможет нынешним слушателям школы расширить кругозор, получить главные ориентиры в службе, правильно оценить происходящие в армии и обществе процессы. А полученные знания и навыки солдатские активисты будут эффективно использовать не только в войсках, но и в дальнейшей гражданской жизни.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото Андрея Грицука