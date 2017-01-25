В приоритете – полевая выучка

На Лепельском полигоне прошли занятия по огневой подготовке с военнослужащими одной из мотострелковых рот 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

…На огневых рубежах грозно стоят БМП‑2. А уже через мгновение тишину над полигоном нарушили звуки стрельбы, сопровождаемые яркими короткими вспышками огня.

Командир мотострелковой роты гвардии старший лейтенант Владислав Желейко внимательно наблюдал за результатами стрельбы подчиненных.

— Занятия прошли на хорошем уровне, свидетельство тому — высокая точность поражения целей, — отметил офицер. — Военнослужащие выполнили упражнение стрельб по появляющимся и движущимся целям со сменой огневых позиций на БМП‑2. И с хорошими результатами.

В это время у участкового пункта наблюдения в ожидании разбора итогов выстроились военнослужащие отстрелявшихся экипажей.

Некоторые из мотострелков недавно прибыли из 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра, для них было очень важно закрепить полученные знания. Что ж, занятия подтвердили: у всех гвардейцев высокий уровень владения военной техникой и вооружением.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора