Зимняя сессия

Для слушателей и курсантов Военной академии январь – традиционно напряженная и ответственная пора. Напряженная и ответственная в том смысле, что слушатели и курсанты сдают экзамены и зачеты. Цель — проверить уровень полученных знаний и умение применять эти знания при решении практических задач в объеме требований учебных программ.

На зимнюю сессию вынесены как общественные, так и специальные дисциплины. Ведь будущим офицерам необходимы в их повседневной службе разносторонние и глубокие знания как в узкопрофессиональной подготовке, так и по вопросам внутренней и внешней политики нашего государства.

Экзамен является, как правило, завершающим этапом изучения дисциплины. Согласно правилам организации учебного процесса, в Военной академии Республики Беларусь к экзамену допускаются слушатели и курсанты, выполнившие все требования учебной программы и сдавшие зачеты, предусмотренные в текущем семестре по данной дисциплине. Начальник кафедры по представлению преподавателя, ведущего занятия, может освободить от сдачи экзамена и зачета наиболее успевающих слушателей и курсантов, показавших отличные знания по результатам текущего контроля, с выставлением им отметки «отлично».

По мнению начальника цикла кафедры тылового обеспечения общевойскового факультета кандидата военных наук полковника Дениса Богданова и доцента кафедры полковника запаса Николая Глушкова, лучшим на дифференцированном зачете по учебной дисциплине «Организация обеспечения войск горючим» стал ответ курсанта 4‑го курса общевойскового факультета Сергея Дубейко.

Пожелаем ему и всем нашим курсантам, чтобы для них эта сессия стала очередным этапом в освоении знаний и ступенькой к заветной мечте — золотым офицерским погонам!

Игорь Шелудков, фото Николая Лебедика