Героям спорта воздаём должное

Недавно во Дворце спорта «Уручье» прошла торжественная церемония подведения итогов спортивного сезона 2016 года в ДОСААФ. Во время мероприятия состоялось награждение победителей республиканских и международных соревнований, лучших спортсменов Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту в различных видах спорта, которые развивает оборонное общество. Участвовали в нем и представители Министерства спорта и туризма, Федерации профсоюзов Беларуси, руководители ряда спортивных федераций.

Само подведение итогов спортивных сезонов 2014 и 2015 годов в ДОСААФ, поясним, проходило в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Церемонию же по итогам минувшего года решили провести в новом месте — недавно реконструированном «Уручье». Тем более что сразу для нескольких представителей руководства национальных команд по техническим, авиационным и военно-прикладным видам спорта оборонного общества стены этого Дворца спорта, можно сказать, родные. Судите сами: заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ по спорту полковник запаса Алексей Мирошниченко многие годы возглавлял Спорткомитет Вооруженных Сил, нынешние его подопечные — подполковник запаса Сергей Донченко и Мария Чистякова — также были сотрудниками Спортивного комитета.

Открыл торжественную церемонию председатель Центрального совета ДОСААФ генерал-майор запаса Иван Дырман. Он отметил, что в нашей стране широкое развитие получили как олимпийские, так и традиционно досаафовские, очень популярные у молодежи военно-прикладные виды спорта.

ДОСААФ является единственной в государстве структурой, отвечающей за состояние и развитие авиационных и технических видов спорта, представляет их на международной арене и проводит спортивные соревнования всех уровней в республике.

Благодаря принятой Государственной программе развития ДОСААФ на 2014–2018 годы оборонному обществу за три минувших года удалось закупить вертолет «Робинсон‑44», пять автобусов, 93 мотоцикла, 65 картов, 89 парашютов и парашютных систем, два спортивных автомобиля, лодку, три лодочных мотора, пять стрелковых тренажеров и многое другое. Это позволило укрепить учебно-материальную базу спортивных организаций, положительно повлияло на результаты спортсменов.

Сегодня ДОСААФ развивает 22 вида спорта, в которые входят 60 спортивных дисциплин. Ежегодно организация проводит более ста республиканских соревнований.

В 2016 году спортсмены ДОСААФ приняли участие в 36 чемпионатах, Кубках мира и Европы по техническим и авиационным видам спорта. За 2016 год ими завоевано 235 медалей: 96 золотых, 72 серебряных и 67 бронзовых. К слову, после принятия госпрограммы количество медалей, завоеванных спортсменами ДОСААФ на международном уровне, каждый год неуклонно увеличивается.

В 2016 году лучшими спортсменами ДОСААФ в технических и военно-прикладных видах спорта признаны: автомодельный спорт — Иван Василевский, мотокросс — Артём Сазановец, мотобол — Николай Бойко, подводный спорт — Александр Безмен, водно-моторный — Александр Крупский, судомодельный — Богдан Значёнок, радиоспорт — Анна Шевеленко, стрельба пулевая — Антонина Зуй, авиамодельный спорт — Игорь Мазурин, ракетомодельный — Кирилл Жабровец, парашютный — Наталья Никитюк, пейнтбол — Павел Агуленко, самолетный спорт — Денис Шкаренда, вертолетный — Никита Лаптев, автомобильный — Евгений Папков, планерный спорт — Николай Овсянников.

На церемонии были озвучены победители конкурса «Спортивная гордость ДОСААФ». В номинации «Тренер ДОСААФ 2016 года» победу одержала Валентина Фёдоровна Нестерук — тренер секции по скоростной радиотелеграфии совета Брестской областной организационной структуры ДОСААФ. В номинации «Спортсмен ДОСААФ 2016 года» победила мастер спорта международного класса по радиоспорту Анна Шевеленко (скоростная радиотелеграфия) — шестикратная абсолютная чемпионка мира, рекордсменка мира 2016 года. Анна завоевала в минувшем году четыре золотые и две серебряные медали на чемпионате мира, четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали — на Кубке Европы, стала победителем ряда республиканских соревнований.

Приятную миссию награждения спортсменов выполнил представитель Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Андрей Фомочкин. Почетная грамота этого ведомства была вручена Алексею Мирошниченко. Грамот Министерства спорта и туризма удостоены также заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ по авиации полковник запаса Андрей Горбатовский, директор СДЮСТШ по водным видам спорта ДОСААФ Григорий Ботян, Минский

аэроклуб ДОСААФ (начальник — полковник запаса Николай Мочанский) и Новополоцкая СДЮСТШ ДОСААФ (директор — Игорь Зенин). Благодарность министра спорта и туризма была объявлена руководителям различных структур, спортшкол, тренерам и спортсменам ДОСААФ — Николаю Арсеновичу, Николаю Бойко, Сергею Донченко, Игорю Зенину, Борису Розину, Виктору Сержану, Вячеславу Чепурненкову, Марии Чистяковой.

Нагрудный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» учреждения «Спортивный клуб Федерации профсоюзов Беларуси» из рук его директора Валентина Боровка получил Алексей Мирошниченко. Почетных грамот этого спортклуба были удостоены главный тренер национальных и сборных команд по техническим, авиационным и военно-прикладным видам спорта заслуженный мастер спорта Дмитрий Калмыков и ведущий специалист по техническим видам спорта организационной структуры ДОСААФ Минска и Минской области Татьяна Набок.

Грамотами управления спорта и туризма Мингор­исполкома были награждены СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ (директор — Григорий Ботян), СДЮСТШ по радиоспорту ДОСААФ (директор — Ирина Ковалевская), старший тренер-преподаватель (мотоспорт) Алексей Пацкевич, тренер секции (автомодельный спорт) Игорь Дрозд.

Председатель Центрального совета ДОСААФ Иван Дырман вручил грамоты нескольким родителям спортсменов, которые принимали активное участие в спортивной жизни структур оборонного общества.

В рамках мероприятия состоялись показательные выступления спортсменов ДОСААФ. Свое мастерство показали представители чирлидинга (вид спорта, сочетающий танцы, гимнастику и акробатику с элементами шоу). В фойе Дворца спорта «Уручье» были развернуты интерактивная выставка и фотовыставка, посвященные достижениям спортсменов оборонного общества. Во время церемонии песенные композиции исполнили эстрадные артисты Юрий Северин и Кристина Белан.