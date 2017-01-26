Главное финансово‑экономическое управление Министерства обороны информирует

Сотрудники главного финансово‑экономического управления Министерства обороны продолжают отвечать на страницах «Белорусской военной газеты.

Во славу Родины» на наиболее актуальные вопросы, касающиеся оплаты труда, пенсионного обеспечения и иных выплат

Я — военнослужащий, проходящий военную службу по контракту. Представил рапорт на оказание материальной помощи в связи с непредвиденными материальными затруднениями и рапорт на выплату пособия на оздоровление в связи с необходимостью лечения члена моей семьи. Отпуск по плану в августе. Могу ли я получить материальную помощь и едино­временное пособие на оздоровление в данном случае, какие подтверждающие документы необходимо представить для подтверждения необходимости лечения члена моей семьи?

Андрей Д., г. Брест

Порядок и условия выплаты единовременного пособия на оздоровление военнослужащим определен Положением о порядке и условиях выплаты единовременного пособия на оздоровление военнослужащим Вооруженных Сил, утвержденным приказом министра обороны Республики Беларусь от 30 ноября 2011 г. № 1054 в редакции приказа министра обороны Республики Беларусь от 16 декабря 2016 г. № 1702 (далее — Положение о пособии на оздоровление).

В соответствии с пунктом 6 Положения о пособии на оздоровление выплата единовременного пособия на оздоровление осуществляется:

1. При предоставлении военнослужащим отпусков (кроме социальных отпусков: для сдачи вступительных экзаменов в учреждения среднего специального, высшего и послевузовского образования; в связи с обучением в учреждениях среднего специального, высшего и послевузовского образования; для работы над диссертацией, написания учебников и в других случаях, предусмотренных законодательством; по уважительным причинам личного и семейного характера).

2. В случае необходимости оздоровления (лечения) военнослужащего или членов его семьи.

3. В конце года (декабрь).

Для получения единовременного пособия на оздоровление военнослужащий представляет рапорт, в котором указывается причина необходимости получения данного пособия (в вашем случае — лечение члена семьи).

В Положении о пособии на оздоровление перечни документов, подтверждающих необходимость оздоровления (лечения), а также перечни заболеваний, являющихся основанием для выплаты единовременного пособия на оздоровление, не определены.

Решение о выплате единовременного пособия на оздоровление принимает соответствующий командир (начальник).

Командир (начальник), принимающий решение о выплате единовременного пособия на оздоровление, имеет право потребовать от военнослужащего представить документы, подтверждающие необходимость лечения члена его семьи, которые сам командир (начальник) сочтет основательными.

Порядок и условия оказания материальной помощи в связи с непредвиденными материальными затруднениями (далее — материальная помощь) определен Положением о порядке и условиях оказания материальной помощи военнослужащим Вооруженных Сил, утвержденным приказом министра обороны Республики Беларусь от 30 ноября 2011 г. № 1054 в редакции приказа министра обороны Республики Беларусь от 16 декабря 2016 г. № 1702 (далее — Пособие о материальной помощи).

В соответствии с пунктом 6 Положения о материальной помощи оказание материальной помощи осуществляется по решению соответствующего командира (начальника) в связи с непредвиденными материальными затруднениями, возникшими у военнослужащего.

Для получения материальной помощи военнослужащий имеет право один раз в календарном году в любое время представить рапорт, в котором указываются возникшие у военно­служащего непредвиденные затруднения.

В Положении о материальной помощи перечень непредвиденных материальных затруднений, являющихся основанием для оказания материальной помощи, не определен.

Решение о выплате материальной помощи принимает соответствующий командир (начальник).

***

Вопросы вы можете направить по адресу: 220034 (Ф‑2) г. Минск, ул. Азгура,4, главное финансово‑экономическое управление Министерства обороны Республики Беларусь.