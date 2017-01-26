«Каждый лётчик должен уверенно чувствовать себя в небе»

«На случай возникновения в воздухе нештатной ситуации действия летчика должны быть отработаны до автоматизма», — подчеркнул в беседе с корреспондентом военного информационного агентства «Ваяр» начальник службы безопасности полетов ВВС и войск ПВО Республики Беларусь военный летчик-снайпер полковник Юрий Сафонов.

— Юрий Николаевич, каким был ваш путь в авиацию?

— Сомнений в выборе профессии у меня никогда не было. Ведь я — потомственный военный летчик. Родился в Украине, в Полтавской области, где в то время базировалась дивизия дальней бомбардировочной авиации, в которой служил мой отец. Военную службу он завершил в должности заместителя начальника Борисоглебского высшего военного авиационного училища летчиков, в которое поступил и я. Будучи курсантом, освоил самолеты Л‑29 и МиГ‑21.

А через год после окончания вуза, в 1991‑м, переучился на штурмовик Су‑25 — на нем мне пришлось летать большую часть своей службы. Через все годы летной работы я пронес любовь к этой замечательной крылатой машине. Ей нет равных в своем классе в плане надежности, маневренности, живучести. Плюс высокие боевые возможности.

В ходе службы позднее облетал такие учебно-боевые машины, как Л‑39 и Як‑130. До прихода в июле прошлого года в командование ВВС и войск ПВО я служил заместителем командира в/ч 19764 по летной подготовке.

— Как адаптировались в своей новой должности?

— Каких-либо сложностей в процессе новой работы для меня не возникло. Заместитель командира авиационной базы по летной подготовке отвечает в том числе и за безопасность полетов, работает в самой тесной связке с заместителем командира базы по безопасности полетов — начальником службы безопасности полетов. В перечне моих непосредственных обязанностей во время службы в в/ч 19764 были такие вопросы, как разработка полетных заданий, составление плановых таблиц, постановка задач, контроль за подготовкой летного состава, контроль готовности и обеспечения полетов, проверка выполнения полетных заданий с помощью средств объективного контроля… Вся эта работа была нацелена на избежание летных происшествий.

Накопленный опыт очень пригодился мне, когда я пришел служить в командование. Хочу отметить, что быстро освоиться в новой должности помогли коллеги — офицеры командования ВВС и войск ПВО. Чувство локтя товарища в этом коллективе развито высоко.

— С чего начали свою деятельность в командовании?

— Первым делом наладил контакт с управлением Вооруженных Сил по регулированию деятельности государственной авиации Республики Беларусь. С этой структурой мы сотрудничаем самым тесным образом, поскольку делаем одно дело. В настоящий момент совместно разрабатываем перечень дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности полетов.

Свою основную задачу я вижу в том, чтобы повысить эффективность планирования мероприятий и усилить контроль за соблюдением требований безопасности. Это аксиома: если личный состав авиационных частей, начиная с авиатехника и заканчивая командиром авиабазы, будет неукоснительно соблюдать правила, прописанные в нормативных документах, жизнь и здоровье военных летчиков не будут подвергаться опасности.

Недавно в командовании ВВС и войск ПВО прошла конференция, направленная на совершенствование работы авиационных специалистов по соблюдению требований безопасности полетов. На это мероприятие были приглашены представители авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь, Белорусской государственной академии авиации, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Следственного комитета, Прокуратуры Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета, военно-медицинского управления Министерства обороны, командиры авиационных воинских частей и их заместители.

На конференции подвели итоги работы по соблюдению требований безопасности полетов в ВВС и войсках ПВО за 2016 год. В рамках мероприятия была организована работа по секциям: медицинской, тыла, вооружения и летной.

В ходе конференции были высказаны некоторые интересные предложения и рекомендации. В соответствии с ними будет переработан ряд нормативных документов, касающихся профилактики повторяющихся авиационных событий. Итоги этого представительного форума нашими специалистами будут обобщены, по ним будет издана специальная директива командующего ВВС и войсками ПВО. Она будет доведена до личного состава, а мы будем контролировать выполнение положений данного документа в войсках.

Добавлю, что в ВВС и вой­ска ПВО сейчас поступает новая авиационная техника: самолеты Як‑130, вертолеты Ми‑8МТВ‑5. Личный состав авиационных частей активно ее осваивает, полным ходом идет процесс переучивания. Возможности новой техники должны быть изучены самым тщательным образом, летчики обязаны знать свои крылатые и винтокрылые машины в совершенстве. Летать на них предстоит долго, и потому личный состав (как техники, так и летчики) обязаны эксплуатировать технику грамотно, относиться к ней очень бережно.

— Вам доводилось самому переживать в небе нештатные ситуации?

— И даже не один раз. К примеру, в 1997 году при заходе на посадку у моего штурмовика отказал один из двигателей. Дважды пытался его запустить, но безрезультатно. Так и сажал самолет с одним работающим двигателем… К счастью, все обошлось. Как выяснилось, причиной остановки двигателя явилась неисправность насоса подкачки топлива.

— Какие рекомендации вы как опытнейший профессионал могли бы дать молодым военным летчикам на случай возникновения такой ситуации?

— Главное — не паниковать. Сразу необходимо осмотреться, обдумать свои действия, убедиться в их правильности. Следует всегда неукоснительно соблюдать требования инструкций, помнить их содержание как молитву «Отче наш». И тогда будет проще и безопаснее летать. Каждый летчик должен уверенно чувствовать себя в небе.

— Не «тоскуют руки по штурвалу» на кабинетной работе?

— Тоскуют, и еще как!.. Без полетов летчик существовать не может. Вот почему при первой представившейся возможности во время посещения родной воинской части, где прослужил более двух десятков лет, обязательно занимаю место в кабине боевого самолета и поднимаюсь в небо. Ведь каждый вылет дарит летчику ни с чем не сравнимое чувство…

Беседовал Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора и Александра Кибика