Крещенское утро, как и положено, было морозным. Но ожидание возле Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь было недолгим, и вскоре я уже сидел в комфортабельном микроавтобусе. Предстояла дорога в Лельчицы, и повод был более чем уважительный — вручение ветерану Великой Отечественной войны боевой награды — медали «За отвагу». Вручение спустя семьдесят два года после представления к ней!

Выполнить эту почетную миссию было доверено советнику Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Маргарите Новодворской и помощнику военного атташе Илье Мелитовскому. По пути я поинтересовался у них предысторией данного события.

Наша справка

Адам Петрович Алесич родился 27 января 1926 года в д. Букча. В 18 лет был призван в ряды Красной Армии Туровским военкоматом. Пешком дошел до г. Бобруйска, где был зачислен в 400‑й запасной пехотный полк. Воевал на 3‑м Белорусском фронте, участвовал в боях за город Гольдап (Гельдес) в Восточной Пруссии, город Инстербург (ныне Черняховск) на Кёнигсбергском направлении. Был дважды ранен. Победу встретил в составе 208‑го запасного полка 3‑го Белорусского фронта в качестве командира пулеметного расчета.

Адам Алесич при поддержке военного комиссара Лельчицкого района подполковника Олега Воронова в сентябре минувшего года отправил запрос в посольство Российской Федерации о том, что свою боевую награду так и не получил. Проверка в архиве подтвердила: так и есть, награда не была вручена. Вскоре медаль «За отвагу» для Адама Петровича Алесича прибыла из соседнего государства в посольство России в Беларуси. Вот с этой медалью мы и ехали в Лельчицы.

«При прорыве обороны противника в районе Гольдапа 21 января 1945 года, вступив в поединок с вражеским пулеметчиком, заставил последнего замолчать, обеспечил стрелковому взводу продвижение вперед».

Зал Лельчицкого территориального центра социального обслуживания населения полон: поздравить ветерана с волнующим событием пришли представители районной администрации и ветеранских организаций. Много было молодежи. Адам Петрович — бодрый и энергичный, несмотря на более чем солидный возраст. Жизнелюбие не позволяет этому человеку сидеть на месте, он постоянно в движении, в общении с подрастающим поколением — встречи, сборы, поездки, рассказы…

Заместитель председателя райисполкома Геннадий Коцур поблагодарил Адама Петровича и его поколение за Победу, которую они добыли потом и кровью.

Для помощника военного атташе Ильи Мелитовского этот момент был очень волнующим — ему впервые приходилось вручать боевую награду времен Советского Союза. В своем выступлении он подчеркнул, что этой медалью награждали лишь за героические поступки.

— Адам Петрович, вы лучше нас знаете, что память о той войне не стареет. Именно вы подарили нам возможность жить, учиться, растить детей. Вы победили благодаря чувству долга и силе духа. Позвольте пожелать вам здоровья, благополучия, любви близких, долгих лет жизни! — сказал Илья Вячеславович, вручая награду.

Теплых слов в адрес ветерана в тот день было сказано очень много. Выступили военный комиссар подполковник Олег Воронов, председатель районной организации Белорусского общества ветеранов Лидия Загребенина, другие присутствовавшие.

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В Ветковском райисполкоме было вручено удостоверение к ордену Красной Звезды родственникам Михаила Кирьянова. Сам ветеран, к сожалению, не дожил до наших дней. Приказ о награждении был подписан 26 ноября 1943 года, но орден тогда не был вручен. Узнала об этом правнучка ветерана, Екатерина Лозовская, обнаружив фамилию своего прадеда в списке награжденных на сайте podvignaroda.ru.

Пелагея Гришутина, дочь награжденного, с помощью военного комиссара подполковника Сергея Максименко в июне 2016 года подготовила запросы в архивы и в российское посольство.

Из шестерых детей Михаила Кирьянова на награждении присутствовали две дочери — Вера Матушкова и Пелагея Гришутина, а также трое внуков.

«Красноармеец Кирьянов при наступлении на высоту Безымянная, что южнее 1 км д. Хальч Ветковского района Гомельской области, первым ворвался в траншеи противника и в рукопашной схватке уничтожил тринадцать немецких солдат и офицеров. Когда противник с превосходящими силами пехоты перешел в контратаку и командир взвода вышел из строя, Кирьянов принял на себя командование, организовал личный состав, который оказал упорное сопротивление и удержал свои позиции. Противник оставил на поле боя до взвода пехоты и отошел на исходные рубежи».

Заместитель председателя Ветковского райисполкома Сергей Кончиц после небольшого вступления передал слово сотрудникам посольства Российской Федерации. Помощник атташе Илья Мелитовский, вручая удостоверение Пелагее Гришутиной, отметил особую почетность ордена Красной Звезды.

— Такие люди, как Михаил Свиридович, подарили нам возможность сегодня мирно жить. Они отдали все силы на освобождение Отечества. Наш долг помнить об этом, — сказал он.

Много хороших слов было сказано и советником посольства Маргаритой Новодворской, военным комиссаром подполковником Сергеем Максименко. Воспоминаниями о своем отце поделились его дочери.

Награды нашли своих героев — пусть и три четверти века спустя…

Владимир Блинов, «Ваяр», фото автора