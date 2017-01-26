Пошёл в разведку – бери на заметку

Во все времена профессия армейского разведчика была окутана тайнами. Она по праву считается одной из самых престижных. Об этих людях снимают фильмы, пишут книги. Служить в разведке весьма почетно. И если вы действительно решили стать военным разведчиком, будьте готовы к запредельным нагрузкам и суровым — порой даже жестким — испытаниям на прочность.

Войсковая разведка — это вид тактической разведки. Она ведется в интересах общевойсковых соединений, воинских частей и подразделений.

Основное подразделение войсковой разведки — разведывательный батальон отдельной механизированной бригады. На днях наш корреспондент побывал на занятиях с военнослужащими срочной военной службы разведывательного батальона 120 омбр.

…Морозным январским утром военнослужащие под командованием гвардии старшего лейтенанта Александра Недведского отрабатывали на полигоне соединения одиночные действия в позиционном бою.

— Успех действий разведчика состоит из трех основных слагаемых, причем сбалансированных. Одно из важнейших — это оружие. Второе слагаемое — тактическая подготовка военнослужащего. А третье — сила воли.

— Ведь если разведчик будет морально слаб, в самый ответственный момент он может дать слабину и тем самым сорвет операцию, — поделился профессиональными секретами командир роты. — Азбука разведчика — это умение скрытно совершать марши на значительные расстояния, хорошо ориентироваться, правильно выбирать позицию в бою. В настоящий момент с военнослужащими батальона проходит одиночная подготовка, в ходе которой мы отрабатываем несколько учебных вопросов.

Вот несколько золотых правил — и о них охотно рассказал командир роты.

Оказывается, нельзя выбирать позицию на открытой местности либо под горкой. Думаю, что большинство из вас спрятались бы за деревом: на самом деле это не очень профессионально по нескольким причинам. Опытный противник будет стараться прострелить дерево. Во‑вторых, за деревом закрывается часть обзора, кроме того, передвигать оружие по фронту неудобно — приходится его поднимать, тем самым делая себя легкой мишенью.

Выдвигаться на позицию нужно ползком. Открывать огонь лучше в том случае, если вы четко видите цель и понимаете, что попадете: иначе вы только обнаружите себя, а это важный момент в позиционном бою. Перед выстрелом необходимо замереть, любые движения — повороты, наклоны головы — выдадут вас. После выстрела нужно внимательно следить за тем, обнаружена позиция или нет. И даже если вас обнаружили, ни в коем случае не вставайте — нужно точно так же, ползком вернуться обратно.

Во время занятия гвардии старший лейтенант Недведский со знанием дела указывал на ошибки, которые допускали его подчиненные в процессе обучения. Некоторые из этих военно­служащих лишь в ноябре были призваны на срочную службу. Парням еще многому предстоит научиться, ведь в бою ошибки могут стоить им жизни.

Дрожь пробирает, когда видишь, как в двадцатиградусный мороз эти воины-срочники зарываются в снег.

— Да, сейчас им немного тяжело из-за погодных условий. На самом же деле им очень интересно, никто не жалуется, — пояснил гвардии старший лейтенант Александр Недведский. — Летом военнослужащим предстоит участвовать в состязании на лучшее подразделение войсковой разведки, а там куда больше испытаний. По пескам, лесам, болотам…

— Ну а как согреваетесь в такие морозы? Ведь занятия проходят на открытом воздухе, да еще и в минус 20… — интересуюсь я у командира роты.

— Вы думаете, что им холодно? В морозную погоду подразделения военной разведки обеспечены специальной формой — точно такой же, как и военнослужащие сил специальных операций. Во время сильных морозов все воины носят еще и валенки.

На следующем этапе занятия ротный разделил взвод на две группы. Разведчикам была поставлена задача захватить охраняемый объект.

На моих глазах одна из групп успешно справилась со своей задачей. Парни скрытно проникли на объект и ликвидировали условного противника. Оно и неудивительно, ведь командир этой группы гвардии сержант Александр Шатунов в минувшем году принимал участие в состязаниях разведывательных подразделений Северо-Западного оперативного командования — и был в числе лучших.

— Командир должен умело управлять, регулировать все процессы в группе. Только опыт дает возможность принимать быстрые, а главное — правильные решения, — рассказал гвардеец. — Романтика разведки затягивает. Попробовав однажды, отказаться очень трудно… Многие искренне хотят остаться служить здесь, иные уходят в другие силовые ведомства. Вот и я после срочной военной службы планирую остаться служить по контракту.

…Тот морозный январский день оказался для этих парней насыщенным и интересным. Я смотрел на молодых ребят, которые с задором выполняли все поставленные задачи. Азартный блеск в их глазах — проявление бойцовского характера.

Сильные! Выносливые! Парни из стали!..

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора