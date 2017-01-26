Сергей Лучина: «Мы учим Родину любить»

То, что у организационной структуры Минска и Минской области ДОСААФ новый руководитель, я случайно узнал от коллеги. А услышав фамилию давно знакомого мне Сергея Михайловича Лучины, непроизвольно воскликнул:

— Так он же в Венесуэле — постоянным представителем Министерства архитектуры и строительства!

— Был.

Я понял, что надо ехать в гости к старшему товарищу, совместив личный интерес с профессиональным.

…Мы познакомились лет 20 назад под Слуцком, в Шищицах, можно сказать, в боевой обстановке. Грозовая молния угодила в хранилище с боеприпасами, начался сильный пожар. То было резонансное ЧП. Несколько суток снаряды самопроизвольно взрывались, а их осколки представляли реальную угрозу для всех в радиусе нескольких километров. Благо обошлось без жертв. После того как огонь потушили, за разминирование обширной территории взялись армейские саперы под руководством полковника Сергея Лучины из управления инженерных войск Главного штаба Вооруженных Сил. Я видел, как он вместе с подчиненными с утра и до позднего вечера (и так в течение недели) находил разбросанные по полю, лесу уцелевшие боеприпасы и выносил их на руках к «Уралу». Уложенные в кузов на так называемую песчаную подушку боеприпасы вывозили на другой арсенал либо подрывали в карьере — в зависимости от их состояния. То была небезопасная черновая работа, сплотившая гражданских специалистов, солдат и офицеров Главного штаба.

Со временем Сергей Михайлович дослужился до генеральских звезд, стал начальником инженерных войск белорусской армии. С этой должности уволился в запас.

После его четырехлетней зарубежной командировки встретились в Минске, будто вчера расстались. Поговорили о многом и, разумеется, о патриотическом воспитании, подготовке молодежи к военной службе, спортивно-технических секциях и автошколах Минщины — о том, чем по уставу занимается государственно-общественное объединение с почти 90‑летней историей и хорошо знакомой всем аббревиатурой.

Продвинутый ДОСААФ

— Сергей Михайлович, жизнь очень стремительна и переменчива: может, пришло время реформировать и ДОСААФ, сделать его, выражаясь молодежным сленгом, более продвинутым?

— Так мы и не стоим на месте, совершенствуем формы и методы работы. К примеру, если проводим конференции, уроки мужества, викторины, конкурсы, то активно используем современные мультимедийные средства, интернет-технологии. Молодежь, особенно мальчишки, с удовольствием участвует в наших авто- и мотопробегах по местам боевой и партизанской славы. Я видел, как горят у ребят глаза, сколько вопросов рождается: они будто заново открывают для себя родные районы. Так было, в частности, на Копыльщине, Узденщине, Вилейщине, Солигорщине.

Неформально, творчески подходим и к проведению совместных мероприятий с коллегами из МЧС и ГАИ. Креативно, с поощрением лучших провели в Борисовском районе смотр-конкурс детского творчества «Спасатели глазами детей». Интересным получился, по отзывам самих же участников, и слет юных инспекторов движения на Мядельщине, конкурс на лучшего водителя, организованный в Воложине и Жодино в рамках акций «Ребенок — главный пассажир» и «Безопасность детей — на 100 %».

Или взять наши спортивные секции, которых на сегодня в области 400. Если бы там было скучно, вряд ли бы административным или каким-то еще ресурсом мы туда заманили бы около семи тысяч в основном молодых людей. В последнее время востребованы и наши секции по техническим и военно-прикладным видам, таким как авто-, мото-, радио-, стрелковый спорт и другим.

— Наверняка есть отдача и свои чемпионы…

— А как же! Пять мастеров спорта прибавилось в минувшем году и 11 кандидатов в мастера. Самые меткие стрелки — в Червенской районной оргструктуре, которую возглавляет опытный специалист Иван Штахура. Это Вячеслав Акулич и Станислава Сабаева. К слову, Станислава намерена профессионально заняться стрелковым спортом, для чего поступила в Белорусский университет физической культуры. Лучшим спортсменом года по автомодельному спорту стал житель Солигорска Иван Василевский, победивший в чемпионате Беларуси. Хороший личный пример воспитанникам показывает тренер секции по авиамодельному спорту Борисовской объединенной оргструктуры ДОСААФ Виктор Трухан, добившийся высоких спортивных достижений не только на республиканском, но и на международном уровне.

Достойные результаты на областных и республиканских соревнованиях по радиоспорту показывают юноши и девушки Борисовского района, по судомодельному спорту — их вилейские ровесники. Мастер-класс по фигурному вождению мотоцикла всегда дадут ребята из Пуховичского района.

Медальные надежды мы связываем и с недавно созданной слуцкой мотобольной командой «Метеор», участвующей в первенстве страны.

Об автошколах

— Чтобы успешно решать основные уставные задачи (патриотическое воспитание и подготовка населения к обороне страны), мы должны зарабатывать средства: у государства не просим ни рубля. Наш основной источник дохода — автошколы.

Мы на платной основе готовим специалистов массовых технических профессий, имеющих прикладное значение, за этот счет финансируем проведение массовых мероприятий, спортивные соревнования.

Тесно взаимодействуем с Вооруженными Силами, готовим для них и других силовых структур водителей категорий С, D и Е (в прошлом году около 900 водителей прошли профессиональную подготовку в автошколах ДОСААФ области). В этом году «госзаказ», по всей видимости, увеличится, в том числе и за счет курсантов Военной академии.

— Частные автошколы составляют конкуренцию?

— Я бы по-другому сказал: это мы им серьезные конкуренты. Поясню: два года не повышаем стоимость обучения. И если в договоре прописана, к примеру, сумма 550 рублей, то, несмотря ни на какие форс-мажоры вроде повышения стоимости топлива, которое входит уже в эту цифру, она не меняется. В частных же автошколах нередко бывает так, что более привлекательная для граждан начальная сумма потом корректируется. Естественно, в сторону увеличения, и существенного. К тому же у нас свои, а не арендованные автодромы, учебные классы. Да и качество подготовки благодаря опытным преподавателям и мастерам, контроль за учебным процессом выгодно отличаются. В нашу пользу говорят объективные показатели, в том числе и такой важный, как процент сдачи экзаменов в ГАИ с первого раза. Он выше областного и на сегодня равен 69 %. Это я беру три основные категории подготовки водителей — А, В и С. Сегодня в Минске и области в 27 автошколах ДОСААФ учится 2.400 человек. А ежегодно наши курсы оканчивают более 13 тысяч граждан.

— Наверное, и автопарк — одно из ваших преимуществ.

— Да, постоянно обновляем его, сегодня располагаем 350 современными автомобилями. В минувшем году закупили 13 новых иномарок и 14 мотоциклов.

Строй числом силен

— По численности (более 700 первичных организаций, в которых состоит свыше 58 тысяч членов ДОСААФ)

наша организационная структура существенно превосходит другие областные. Но количество — не самоцель.

В идеале, конечно, хорошо было бы в каждом райцентре иметь свое представительство. Но это недешевое удовольствие, к тому же по потенциалу развития не сравнишь промышленные Борисов, Слуцк, Молодечно, к примеру, со Старыми Дорогами, Крупками или Любанью. На бумаге, для галочки или самоутешения, конечно, можно было бы в этих городах создать районные организации, но это ничего, кроме убытков, не даст. Мы пошли по пути объединения. Например, есть в Смолевичском районе первичка. Присоединили ее к соседнему Жодино, к городской организации: и регион влияния расширили, и эффективность воспитательной, спортивно-массовой работы повысили.

Наша справка

* Осоавиахим БССР — предшественник ДОСААФ

— был создан 28 февраля 1927 года. Вместе с образованием столичной области в 1938 году появилось и оборонное общество Минщины. Сегодня в его рядах состоит свыше 58 тысяч человек.

* Членом ДОСААФ может быть каждый гражданин Беларуси, которому исполнилось 16 лет, иностранцы и люди без гражданства, постоянно проживающие в стране, а также государственные и прочие организации, которые признают устав, уплачивают членские взносы и активно участвуют в осуществлении задач ДОСААФ.

* 26 января в Борисове состоится открытие республиканского месячника оборонно-спортивной работы ДОСААФ, посвященного 99‑летию Вооруженных Сил Республики Беларусь и юбилею ДОСААФ.

Григорий Солонец