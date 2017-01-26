В соответствии с законом

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к ряду интернет-ресурсов. «Руководствуясь статьями 38, 51.1 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», Министерством информации в течение января 2017 года приняты решения об ограничении доступа к ряду интернет-ресурсов», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Так, в соответствии с уведомлением Министерства внутренних дел ограничен доступ к двум информационным ресурсам, размещенным в доменной зоне ru и com, содержащим сообщения и материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков. Также на основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли ограничен доступ к информресурсу blogistar2016.ru за размещение ненадлежащей рекламы препарата DiabetNot.

Кроме того, приказом Министерства информации от 23 января ограничен доступ к ресурсу sputnikipogrom.com. Основанием послужило решение суда Центрального района Минска о признании экстремистскими материалами информационной продукции, размещенной на этом информресурсе. Данное решение суда было принято с учетом экспертного заключения Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. В ряде материалов, опубликованных на ресурсе, содержатся признаки проявления экстремизма в части информации, направленной на разжигание национальной вражды или розни, пропаганду превосходства либо неполноценности по признаку национальной или языковой принадлежности, а также насильственное изменение конституционного строя Беларуси. Распространение таких информационных сообщений запрещено в соответствии со ст. 38 Закона Беларуси «О средствах массовой информации».

БЕЛТА