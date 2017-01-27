Армейская выучка куётся на полигоне

Недавно на Обуз-Лесновском полигоне прошло комплексное тактическое занятие с этапом боевой стрельбы танковых взводов одной из рот 7‑го отдельного гвардейского танкового батальона 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

…Утро. Солнце едва тронуло лучами промерзшую землю. Танкисты, прибыв в указанный район, начинают размещение. Экипажи кропотливо обслуживают свои машины, не забывая о маскировке.

— Приборы наблюдения, прицелы, орудия — здесь все важно, — пояснил заместитель командира батальона по вооружению гвардии капитан Пётр Савось. — Поэтому техническое обслуживание — один из важнейших элементов подготовки к стрельбам.

Командиры Т‑72Б вместе со своим взводным тем временем проводят рекогносцировку местности. Наводчики получают боеприпасы, загружают их в танки. Вскоре экипажи расчехляют пушки и занимают свои места. Я же выдвигаюсь к наблюдательной вышке.

Вокруг меня — до самого горизонта — заснеженное поле. Холодный зимний ветер зло завывает, пробирая до костей. Слышится, как его разрывает рев заведенных двигателей семьдесятдвоек — танкисты начали движение. Издали кажется, будто в мою сторону движется один танк, однако спустя мгновение из-за его «спины» появляются еще два стальных гиганта… Танковый взвод разворачивается в боевой порядок.

Бронированная тройка мчится к позициям, разрывая гусеничными траками замерзшую землю. За кормой боевых машин образуются белесые облака из снега. Спустя еще пару мгновений ощущаешь, как под ногами дрожит земля. И приходит осознание того, что к позициям несется более 120 тонн бронированной стали. Зрелище — непередаваемое!

Указанный рубеж занят. Грозные орудия рыщут в поисках мишеней — сейчас начнется стрельба.

Первая цель недолго простояла нетронутой — ее накрыл огненный шквал. Понемногу на позициях разгорается учебный бой. По бронетехнике условного противника огонь ведут из пушек с вкладным стволом, по мишеням, обозначающим атакующие группы пехоты и расчеты противотанковых гранатометов, работают танковые пулеметы ПКТ.

Когда смолкли последние выстрелы, танки покидают огневой рубеж. Время перемещаться в новый позиционный район. Грозно пророкотав двигателями напоследок, боевые машины скрываются в ближайшем лесу, оставив после себя сраженные цели и глубокую колею.

— Данное занятие позволяет провести всестороннюю подготовку личного состава, — поясняет командир танкового взвода гвардии лейтенант Максим Лузан. — Причем не только солдат, но и офицеров. Чтобы грамотно оценить обстановку и принять верное решение, командир должен учитывать множество факторов. Важен рельеф местности, состав, положение и возможный характер действий противника… Подобных нюансов немало, однако это позволяет качественно подготовиться к ведению боя практически в любых условиях. Каждое подобное занятие — напряженная работа для меня и моих подчиненных, но вместе с тем и бесценный опыт.

Подтверждают слова командира и солдаты.

— Лично для меня это отличная возможность закрепить свои навыки и продемонстрировать то, чему мы научились за время службы, — поделился командир танка гвардии младший сержант Александр Лубневский. — Здесь важно понимать, что все зависит от слаженной работы взвода и экипажа.

Рассказал об особенностях сегодняшнего занятия и старший механик-водитель гвардии ефрейтор Андрей Дмитрук:

— Зима вносит свои коррективы в управление танком. Нужно быть особенно внимательным при движении в колонне, чтобы снег не залепил приборы наблюдения…

— Прошедшее мероприятие боевой подготовки стало важным этапом в слаживании взводов, — подводит итог занятия начальник штаба 7‑го отдельного гвардейского танкового батальона гвардии капитан Дмитрий Куколев. — Хочу отметить, что многие из этих танкистов недавно прибыли из 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра. Поэтому стрельбы в новой обстановке стали отличной проверкой их навыков и важной ступенью в обучении.

…Очередные экипажи начинают подготовку к стрельбе. Опыт, который они здесь получат, окажется поистине бесценным в ходе напряженного процесса боевой подготовки. Впереди у танкистов стрельба штатным артиллерийским выстрелом, ротные и батальонные тактические учения с боевой стрельбой.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора