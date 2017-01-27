Добро пожаловать в абитуриенты!

То, о чем так долго говорили все имееющие отношение к сфере высшего образования, свершилось — изменены Правила приема в вузы. И вступительная кампания 2017 года пройдет уже с нововведениями. Причем они относятся не только к гражданским учреждениям высшего образования, но и к военным вузам.

Естественно, сейчас молодые люди, которым предстоит через пару месяцев доказывать свое право на курсантские погоны, задаются вопросом: а что, собственно говоря, им ждать, на что настраиваться и к чему готовиться, чтобы успешно пройти вступительные испытания?

— Указом Президента Республики Беларусь внесены основные изменения в Правила приема граждан для получения высшего образования первой ступени в части, касающейся функционирования системы военного образования, — рассказал начальник управления военного образования Вооруженных Сил полковник Игорь Слуцкий. — И одно из новшеств — увеличение срока использования сертификатов централизованного тестирования (ЦТ). Отныне он составляет два года. То есть абитуриенты, участвовавшие в ЦТ 2017 года, смогут подавать эти же сертификаты и при поступлении в 2018 году. Ранее сертификаты ЦТ были действительны только в течение одного года.

Следующим немаловажным изменением является то, что абитуриенты будут сдавать три обязательных вступительных испытания в форме централизованного тестирования, а также наделены правом сдачи дополнительного вступительного испытания в виде ЦТ (по выбору кандидата в курсанты). В предыдущие годы молодые люди сдавали только три обязательных вступительных испытания в форме централизованного тестирования. По словам полковника Игоря Слуцкого, такое прибавление даст возможность абитуриентам в случае непоступления в выбранное учебное заведение на обучение по избранной специальности попробовать свои силы в конкурсе абитуриентов по иной специальности в других вузах.

Есть новости и для выпускников учреждения образования «Минское суворовское военное училище», специализированных лицеев Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел Республики Беларусь, кадетских училищ и молодых людей, имеющих рекомендации воинских частей. В нынешнюю приемную кампанию предоставление им льготных оснований для зачисления в высшие военные учебные заведения (без вступительных испытаний и вне конкурса) будет осуществляться лишь при поступлении на специальности (направления специальностей, специализации), перечень которых утверждается Министерством обороны Республики Беларусь. Ранее специальности, по которым не предоставлялись льготы на поступление, определялись в самих Правилах приема.

Кроме того, в 2017 году приемным комиссиям предоставлено право принимать решение о проведении раздельного либо общего конкурса для каждого государственного органа — Вооруженных Сил, внутренних войск МВД, Государственного пограничного комитета, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Ранее, как сообщил полковник Игорь Слуцкий, был только раздельный конкурс. И при отсутствии автоматизированной системы зачисления абитуриентов это приводило к необходимости каждый раз переписывать заявление на поступление при изменении ведомства, в интересах которого юноша (девушка) хотел бы обучаться.

Еще одно из нововведений относится к абитуриентам, которые по уважительной (!) причине не смогут сдать в назначенный день централизованное тестирование. В текущем году отведено не более трех резервных дней для того, чтобы все же пройти данное испытание. В прошлые годы на это отводился один день.

— Изменения и дополнения в Правила приема сохраняют сложившуюся в нашей стране систему набора в учреждения высшего образования, — подчеркнул начальник управления военного образования Вооруженных Сил полковник Игорь Слуцкий. — Они обеспечивают также соблюдение разумного баланса интересов государственных органов — заказчиков кадров, учреждений образования, абитуриентов и их родителей. Помимо того, нововведения направлены на повышение качества отбора наиболее подготовленных молодых людей.

В заключение необходимо сказать, что ознакомиться с текстом президентского Указа № 4 от 9 января 2017 года можно на сайте www.pravo.by.

На сайте Министерства образования Республики Беларусь www.edu.gov.by или в вузе можно уточнить перечень учебных предметов, которые предстоит сдавать абитуриентам в форме централизованного тестирования при поступлении на избранную специальность определенного учреждения высшего образования.

А непосредственно сам алгоритм поступления в военные учебные заведения можно узнать в военных комиссариатах по месту жительства.

Итак, добро пожаловать в абитуриенты!

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора