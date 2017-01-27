Гость из легендарной бригады

В нынешнем году командование 86‑й Волковысской ордена Александра Невского бригады связи запланировало провести ряд встреч военнослужащих со школьниками Калинковичей. Наш город выбран отнюдь не случайно, ведь именно здесь 5 августа 1941 года по приказу Верховного главнокомандующего был образован 109‑й отдельный полк связи, с которого и началась история 86 брс.

Первая такая встреча по инициативе члена Военно-научного общества при ЦДО историка-краеведа Раисы Атамановой прошла с участием лейтенанта Ильи Лисицкого, уроженца Калинковичей. В нашем городе он учился в гимназии, окончил Мозырский лицей. Илья — выпускник военного факультета в БГУИР. По окончании вуза по специальности «инженер по телекоммуникациям» он начал службу в 86‑й бригаде связи.

В средней школе № 1 состоялся круглый стол на тему «Армия — моя семья». Офицер рассказал об истории бригады, признался, что служить в этом соединении для него большая честь.

Раиса Атаманова не раз бывала в Колодищах, в расположении 86 брс, проводила там встречи патриотической направленности. Она хорошо знает историю бригады, поэтому дополнила рассказ офицера интересными фактами. Например, во время Великой Отечественной войны в рядах легендарного 109‑го полка связи (основоположника 86 брс) насчитывалось около полутысячи красноармейцев, пятую часть численности которых составляли женщины.

— При ликвидации восточно-прусской группировки особенно упорные бои развернулись за сильно укрепленный пункт врага — город Мальзак, которым наши соединения овладели 17 февраля 1945 года. Приказом Верховного главнокомандующего войскам 3‑го Белорусского фронта, в том числе и 3‑й армии, была объявлена благодарность. Телеграмму Генерального штаба об этом принимала калинковичанка Антонина Акшаева.

Школьники задали много вопросов. Илья Лисицкий обстоятельно ответил на все, затем он передал школе видеофильмы об истории развития войск связи.

В колледже встречу учащихся с лейтенантом Лисицким организовал учитель допризывной подготовки Александр Шмелёв. Рассказ Ильи и здесь весьма заинтересовал ребят.

Между тем в приватном разговоре Раиса Атаманова призналась, что мать Ильи Ирина Захаровна была ее ученицей в СШ № 6, и отметила, что все ученики были активными, инициативными, таким Ирина Лисицкая воспитала и сына.

Тимофей Филиппович, фото автора