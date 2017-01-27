На первый взгляд, вопрос «Как стать офицером?» звучит риторически. Ясно, что надо успешно сдать вступительные экзамены в Военную академию или на военный факультет в университете и через несколько лет получить лейтенантские погоны… А можно, окончив военную кафедру гражданского вуза, получить удостоверение офицера запаса.Так и сделал Александр Крепский, который до недавнего времени работал в Слуцком районном отделении Белорусской торгово‑промышленной палаты.

Хотя Александр родом из Копыля, в Слуцк он попал по распределению после окончания автотракторного факультета Белорусского национального технического университета по специальности «оценочная деятельность на автомобильном транспорте».

В начале сентября прошлого года раздался телефонный звонок: «Александр Сергеевич, здравствуйте. Я — военный комиссар Слуцкого района…». Для Александра предложение военкома — послужить — было заманчивым. К тому же после окончания военной кафедры БНТУ есть у него и военно-учетная специальность — ремонт и эксплуатация военной автомобильной техники.

Жена Ирина восприняла новость с пониманием. Услышав известие о призыве, она даже пошутила: «Зато теперь бриться будешь каждый день. И белая рубашка с золотыми погонами сочетается очень красиво».

В сентябре 2016 года лейтенанта запаса Александра Крепского призвали на военную службу. Правда, белую рубашку за эти месяцы он надевал всего пару раз. Все больше в боевой форме одежды… Но сыну она нравится. А еще двухлетний Илья, водрузив на голову папину фуражку, любит демонстрировать, как ходят солдаты и поют солдатские песни. Все гости семьи оценивают строевую подготовку будущего офицера на отлично.

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Встретили лейтенанта Александра Крепского в 30‑й отдельной Краснознаменной железнодорожной бригаде, по его же словам, очень доброжелательно.

В подразделении, которым доверили командовать молодому офицеру, — ремонтном взводе ремонтной роты железнодорожного ремонтного батальона 30 ождбр служат сварщики, слесари, вулканизаторщики, аккумуляторщики. Ремонтные работы ему были не внове, так как уже в годы учебы Александр подрабатывал на летних каникулах в автосервисах, ремонтируя машины.

— Легковушка отличается от военного автомобиля только размером и формой, — объяснил мне теперь уже старший лейтенант Крепский. — Принципы их функционирования и ремонта идентичны. Мне с инженерным образованием легко было понять принцип работы бульдозеров, с которыми я столкнулся впервые только тут, и особенности их ремонта. Стоит самому что-то разобрать-собрать — и я могу объяснить значение и последовательность действий своим подчиненным.

К слову, педагогические способности офицера оценило командование. Когда он что-то объясняет и чему-то учит, военнослужащие слушают Александра очень внимательно, стараясь не пропустить ни одного слова.

Инженерное мышление, то есть способность решать конкретные производственно-технические задачи, и прекрасное знание материальной части автомобилей позволили ему быстро завоевать авторитет в коллективе. Стало понятно: в воинскую часть пришел профессионал, который может не только рассказать и объяснить, как делать, но и показать, не боясь запачкать руки.

Психологическим тонкостям общения с подчиненными Александр учится у своего ровесника и непосредственного начальника — командира ремонтной роты капитана Владимира Савина. Не стесняется спрашивать совета и у своего замкомвзвода — опытного старшины контрактной службы Александра Бусла, пользующегося авторитетом среди солдат. Главное, считает офицер Крепский, — знать, что волнует подчиненных, их проблемы.

Он ставит задачу и добивается ее безупречного выполнения. Такая настойчивость в достижении цели принесла офицеру уважение подчиненных. В армии очень ценят и такое качество, как готовность брать ответственность на себя.

Особая щепетильность отличает Александра Крепского и в соблюдении моральных норм армейской жизни. Уже с первых дней службы товарищи увидели в его характере высокую требовательность и к себе, и к другим. Все, что входит в круг его обязанностей, молодой офицер выполняет на совесть, такому же отношению к работе учит и подчиненных.

За несколько месяцев его службы в бригаде сослуживцы убедились: старший лейтенант Александр Крепский находится на своем месте, уже трудно представить его вне армии.

Профессиональная компетентность, ревностное отношение к служебным делам сказываются на его отношениях с подчиненными. С трудностями, с которыми сталкиваются молодые лейтенанты на первых порах службы, он справился полностью. Думается, потому что он стремится к совершенству и видит перед собой цель: уже сейчас Александр планирует остаться в офицерских рядах.

— Старший лейтенант Александр Крепский показывает личную примерность, высокую исполнительность при выполнении поставленных задач и проявляет разумную инициативу, к работе с личным составом подходит творчески, — охарактеризовал командира взвода начальник штаба — первый заместитель командира железнодорожного ремонтного батальона 30 ождбр майор Максим Толох.

За непродолжительный срок службы офицер Крепский не только сумел освоиться в коллективе, но и занял в нем передовые рубежи. Что же все-таки способствовало быстрому становлению вчерашнего гражданского специалиста? Трудолюбие? Безусловно. «Упартасць»? И она тоже, как и другие положительные качества человека и офицера. Но, думается, в первую очередь — сознательная готовность к службе в армии, настроенность на жизнь вдали от столицы, настроенность на трудную ежедневную работу по защите Родины.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Ирины Малиновской