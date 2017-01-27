Когда от решения зависит так много…

Отдел прокуратуры Витебской области по надзору за исполнением законодательства в войсках возглавляет настоящий профессионал — старший советник юстиции Игорь Николаевич Коржов. В нынешнем году он отметил юбилей — 60 лет.

Детство Игоря Коржова прошло в деревне Техтин Белыничского района.

Избрав путь военного прокурора, Игорь Николаевич пошел по стопам деда — генерал-майора юстиции Алексея Цумарева, военного прокурора, заслуженного юриста РСФСР. Участник Великой Отечественной войны, Алексей Фёдорович прошел службу в военной прокуратуре на различных должностях. Как он мечтал, чтобы его дело продолжил кто-то из родных!.. Поэтому так велика была радость фронтовика, когда внук поступил в Военный институт Министерства обороны СССР. В вузе готовили офицеров с высшим военно-юридическим образованием для военных прокуратур и трибуналов.

После окончания института в 1979 году офицер Коржов занимал должности следователя, старшего следователя, старшего помощника, затем заместителя прокурора. Служил в военных прокуратурах Барановичского, Могилевского, Витебского гарнизонов, 7‑й танковой армии, в 110‑й военной прокуратуре по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, военной прокуратуре флотилии атомных подводных лодок Северного флота.

Сколько удивительных, нередко трагичных случаев хранит память ветерана и по сей день… Сколько судеб, сколько тягостных раздумий, связанных с тем, что так или иначе приходилось влиять на жизнь людей. Легко ли это, когда от твоего решения зависит так много?..

Особо не забываются два случая. Игорь Николаевич вспоминает:

— Во время прохождения службы в военной прокуратуре 7‑й танковой армии к нам поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего военнослужащего. Он был осужден за дезертирство и отбывал наказание в городе Кривой Рог. В материалах дела имелось сообщение о явке данного гражданина с повинной, которую приняли оперативные работники милиции. Также содержалась информация о совершении им в Полоцке убийства с особой жестокостью. Но в ходе проведения следствия, глубокого анализа сведений и сопоставления доказательств удалось установить, что дело в отношении него сфабриковано…

Как выяснилось позже, убийство женщины с особой жестокостью было на совести серийного душегуба, который лишил жизни 36 женщин. Самое ужасное, что за эти преступления были осуждены 14 человек. Из них двое особенно пострадали: одного расстреляли, другой в местах лишения свободы лишился зрения.

А вот еще случай: он произошел на Северном флоте. Тогда офицер раскрыл преступление, связанное с хищением оружия. Игорь Николаевич рассказал и об этом:

— По возвращении подводной лодки в место дислокации обнаружилось исчезновение двух пистолетов Макарова. Всему личному составу субмарины запретили сходить на берег. А в то время моряков ждали на берегу жены и дети — истосковались. Это очень давило на психику: людей жалко. Но в течение нескольких часов преступление было раскрыто. Оказалось, что хищение было совершено двумя матросами, на днях увольнявшимися в запас. Ребята хотели оставить себе, так сказать, сувениры на память о службе…

Игорь Коржов служил в должности помощника Белорусского военного прокурора. С 1995 по 2014 год он работал первым заместителем начальника главного управления юстиции Витебского облисполкома, затем возглавил отдел прокуратуры Витебской области по надзору за исполнением законодательства в войсках…

Игорь Николаевич достиг успеха не только как прекрасный специалист, вполне состоялся он и в качестве главы семьи. У старшего советника юстиции двое сыновей. Причем они выбрали — как отец и прадед — профессию юриста. Растут любимцы внуки…

Однажды выбрав нравственные ориентиры в служебной деятельности, Игорь Николаевич Коржов руководствуется ими всю жизнь. Он никогда не забывает наставления деда — быть во всем порядочным, строго исполнять законы самому и требовать их исполнения от других.

Андрей Сухоруков, юрист 1 класса