Молодые, способные, перспективные…

Сегодня в зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны пройдет торжественный выпуск военного факультета в Белорусской государственной академии авиации. Отныне новоиспеченным лейтенантам предстоит служить в авиационных воинских частях наших Вооруженных Сил.

Позади успешная сдача государственных экзаменов, защита дипломных проектов. Как отметил проректор по государственной авиации — начальник военного факультета полковник Андрей Говин, все дипломные работы нынешних выпускников выполнены на достойном уровне. Высший балл получили Илья Кузнецов и Максим Чайчиц.

— Оценки по дипломным проектам у всех выпускников крепкие, как и их знания. Уровень подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к специалистам на первичных офицерских должностях. А главное, что каждая из представленных ребятами работ имеет практическое применение, — подчеркнул председатель комиссии по специальности «авиационное оборудование воздушных судов государственной авиации» подполковник Андрей Жеребило, главный инженер 1‑го отдела управления вооружения командования ВВС и войск ПВО.

Блестящей признана защита проекта на тему «Разработка стенда имитатора двигателя ТВ3-117 для проверки электронных блоков системы автоматического регулирования» теперь уже лейтенанта Ильи Кузнецова. Его работа позволяет проводить в воинской части контроль работоспособности электронных блоков системы автоматического регулирования вертолетов.

Выпускник Максим Чайчиц признался: он настойчиво шел к защите диплома с третьего курса, когда начал работать по избранной теме. Госэкзамен Максим сдал на 10 баллов. Так же высоко оценена и его дипломная работа «Модернизация выходного устройства двигателя Р‑95‑Ш».

— Руководитель моего дипломного проекта — подполковник Виталий Городничук. Моим успехам он радуется вместе со мной, — уверен Максим.

Елена Романова, «Ваяр», фото Дениса Малышица