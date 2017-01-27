Обретая себя в строю

На днях на полигоне Лепельский завершились занятия по огневой подготовке с мотострелковыми подразделениями 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Военнослужащие выполнили второе упражнение стрельб из БМП‑2 по появляющимся и движущимся целям. С некоторыми из гвардейцев побеседовал наш корреспондент.

Из снежной пелены вынырнула одна из боевых машин — и направилась в исходное положение. Отстрелявшись, экипаж занялся контрольным осмотром вверенной БМП.

— Хорошо отстрелялись! — не без гордости произнес гвардии сержант Сергей Дядечкин. — Признаться, сильный шквальный ветер стал серьезной помехой. Но наш наводчик-оператор свое дело знает. И мы не растерялись — произвели точные выстрелы.

— Не скрою — было совсем непросто обнаружить цель. Она то появляется, то снова прячется за стеной из снега и ветра, — признался наводчик-оператор БМП‑2 гвардии ефрейтор Павел Белебуха. — Подобные занятия проходят у нас часто, и неважно, холод на полигоне или зной: для мотострелка любая погода боевая…

А что касается возмужания и взросления, то армия меняет человека в лучшую сторону. И самое главное — чувствую это на себе.

— Я тоже стану ответственным, — подхватил беседу командир боевой машины гвардии сержант Андрей Береснев. — Спустя восемь месяцев службы по-иному смотрю на многое, начал ценить тех, кого сейчас рядом нет. Я говорю о родных, друзьях, любимых и близких.

Андрей, как и его товарищи, служит в бригаде более полугода. В армейском коллективе он — душа компании, а в военном деле — настоящий профессионал. Так характеризуют его сослуживцы — и, видимо, неспроста.

…Служба всегда сплачивала людей, делала их ближе друг к другу, ведь в армии встречают самых верных друзей и находят самих себя. Приятно, что и эти военнослужащие нашли свое призвание здесь, в 19 омбр.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото Ирины Малиновской