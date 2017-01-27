Единый день безопасности дорожного движения 27 января Госавтоинспекция проведет под девизом «Соблюдаем ПДД — предупреждаем ДТП» в Беларуси. Профилактические мероприятия в этот день будут направлены на пропаганду соблюдения всеми участниками дорожного движения правил безопасного поведения, формирование правовой культуры и правопослушного поведения.

По всей стране инспекторы ГАИ проведут встречи в трудовых коллективах предприятий и организаций, посетят учреждения образования. Напомнят всем участникам дорожного движения об их правах и обязанностях, о правилах безопасного поведения на дороге и в транспорте, последствиях безрассудного поведения и несоблюдения ПДД, а также мерах воздействия за различные нарушения в сфере дорожной безопасности.

Повышенное внимание сотрудники ГАИ уделят разъяснению юным участникам дорожного движения правил безопасного перехода дороги, в том числе в условиях недостаточной видимости и при гололеде, опасности игр вблизи проезжей части, правил выбора мест для катания на санках и тюбингах.

Соб. инф.