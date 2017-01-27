В интересах сотрудничества

Три программы Союзного государства в сфере оборонно-промышленного комплекса завершены в 2016 году.

Об этом сообщил заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин во время совещания по подведению итогов реализации в Беларуси в 2016 году программ и мероприятий Союзного государства в области обороны, безопасности, правоохранительной деятельности, военно-технического и оборонно-промышленного сотрудничества.

— Три программы Союзного государства мы завершили в 2016 году. Теперь по ним готовятся отчеты. Это программы «Укрепление пограничной безопасности Союзного государства на период 2012–2016 годов», программа «Компомат», касающаяся технологий создания композиционных материалов, а также «Союзный тепловизор».

Запланировано продолжение программы по укреплению погранбезопасности на период 2017–2020 годов. По двум другим тематикам мы пока в стадии обсуждения, — рассказал Алексей Кубрин.

БЕЛТА