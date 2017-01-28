Дом сгорел. А это – беда

В семье воина-«афганца» подполковника в отставке Владимира Загороднего и старшего прапорщика в отставке Ларисы Загородней случилось несчастье

В сводке МЧС за 25 января скупые строки об этом пожаре не оставляют места эмоциям. А ведь за ними — судьба людей, отдавших не один десяток лет службе сначала в Советской Армии, затем в Вооруженных Силах и внутренних войсках МВД Республики Беларусь…

Да, это счастье строится годами, нелегким трудом, любовью и терпением. Беда приходит сразу. А забирает только то, что сердцу дорого…

У Ларисы и Владимира Загородних было все, что нужно для счастья: любовь, с которой они идут рука об руку уже четыре десятка лет, хорошие, заботливые дети, прекрасные внуки. В прошлом году, как говорится, довели до ума дом в деревне Дудинке, что на Борисовщине. О котором, казалось, мечтали всю жизнь — в монгольских степях, в Афганистане, Чите, Каунасе и даже Москве!..

Сегодня этого дома практически нет. Сгорел ночью в одночасье. Хозяева, спасаясь, выскочили в снежную морозную ночь в чем были: Лариса Николаевна — босиком в халате, Владимир Александрович — в тапках и трико. Все, что удалось спасти, — автомобиль, на котором от жара облупилась краска и лопнули фары.

— Помню, как мы в 1999 году купили этот дом, — горько вздыхает Лариса Загородняя. — Да какой там дом! Недостроенный цокольный этаж… С друзьями и родственниками мы устанавливали коммуникации, отстраивали постепенно, как позволяли деньги. Только вот в прошлом году провели заключительный аккорд ремонта, купили новую мебель… Да недолго мы радовались уюту и теплу родных стен… Будто мало нам было в жизни испытаний!

Подполковник в отставке Владимир Загородний после военного училища служил в 103‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 25 декабря 1979 года в составе соединения он прибыл в Афганистан — Родина сказала: «Надо». В память от той службы в Кабуле у офицера вторая группа инвалидности — последствия ранения и контузии… Да! Еще медаль «За боевые заслуги».

Потом были 7‑я гвардейская воздушно-десантная дивизия в Каунасе, Забайкальский военный округ, Чита. Владимир Александрович окончил военный финансово‑экономический факультет при МФИ, служил в штабе Московского военного округа. Во время перестроечного раздрая вернулся в Беларусь, службу пришлось завершить уже в главном управлении командующего внутренними войсками МВД. Благо здоровье все же позволило! Итого 35 лет общего стажа.

Лариса Загородняя — человек для армии тоже не чужой. Вместе с мужем моталась по гарнизонам, служила и растила детей. Если говорить только о Беларуси, сегодня ее добрым словом вспомнят в 740‑й зенитной ракетной бригаде и 60‑м отдельном полку связи, где она работает сейчас гражданским специалистом.

Такие люди, конечно, не могут впасть в отчаяние: жизнь дала им хорошую закалку. И они не будут трубить направо и налево о том, как им больно. Но… Позвонил друг Загородних и попросил: «Помогите, если можете».

У Ларисы Николаевны и Владимира Александровича немало друзей, бывших и нынешних коллег, сослуживцев, которые, верится, с готовностью откликнутся на наш призыв.

Связаться с Владимиром и Ларисой Загородними можно по телефонам: (+375 25) 750–10–82 (лайф) и (+375 33) 384–67–52 (мтс).