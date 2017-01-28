И всё-таки она вертится!..

В сентябре 2004 года в фойе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка было открыто уникальное сооружение науки и техники, назначение которого не сразу всем было понятно. Деревянная пирамида со стеклянными стенами высотой семь с половиной метров, внутри которой, у основания, на стальной проволоке подвешен алюминиевый шар весом 27 килограммов.

Это была одна из моделей знаменитого маятника Фуко — прибора, который доказывает неоспоримую истину: наша планета вертится!

Если ночью смотреть на звезды, можно подумать, что Вселенная движется вокруг нас. Так считали еще в Древней Греции, но в XVI веке некоторые ученые поняли: наша Земля находится совсем не в центре Вселенной, а вертится вокруг Солнца.

В книге «О вращении небесных сфер» астроном Николай Коперник поместил Солнце в центр Вселенной, а Землю, как и Марс, Венеру, Сатурн и Юпитер, определил спутником Солнца. В той же книге ученый написал, что именно благодаря вращению Земли происходит смена дня и ночи, меняются времена года.

Жизнь на нашей планете пробуждается и умирает именно из-за вращения Земли.

Первый прибор, подтверждающий это явление, был создан в середине ХІХ века во Франции. Поздней ночью 8 января 1851 года в Париже, в погребе своего дома, 32‑летний французский ученый Жан Бернар Леон Фуко прикрепил к своду стальную проволоку и подвесил на нее шар из латуни весом пять килограммов. Он отвел шар в сторону, закрепил его у стены нитью, затем пережег ее — и маятник свободно качнулся.

Через полчаса среди свечей и факелов ученый отметил, что плоскость раскачивания сделала поворот на несколько градусов. Поскольку никаких оснований для такого поведения маятника не было, Фуко сделал вывод о том, что это вращение Земли над точкой подвеса. И окончательно удостоверился в том, что наша планета вертится!

Через несколько дней директор Парижской обсерватории астроном и физик Франсуа Араго попросил Жана Фуко повторить этот опыт для академиков. В тот раз латунный шар был подвешен на высоту 11 метров — и плоскость качания маятника отклонилась еще более заметно.

Об этом опыте вскоре заговорил весь просвещенный Париж, вести дошли до президента Франции Луи Бонапарта, который заинтересовался научным опытом и захотел увидеть его в большом масштабе. На этот раз эксперимент решено было провести в национальном мавзолее — Пантеоне, бывшем соборе Святой Женевьевы.

В марте 1851 года к куполу Пантеона была прикреплена стальная проволока длиной 67 метров, на нее подвесили груз весом 28 килограммов, внизу которого Фуко закрепил металлическое острие. На полу был сделан огражденный круг, где насыпали песок. Когда маятник начал движение, острый стержень проводил на песке отметки.

Чтобы все любопытствующие ощутили вращение Земли, нужно было подождать, но уже через час стало очевидно: маятник повернулся по часовой стрелке более чем на 11 градусов. И как же все это объясняло то, что Земля вращается? На самом деле маятник не вращался и свою плоскость вращения не менял, а изменение плоскости вращения во время опыта все присутствующие видели потому, что вращались вместе с Землей.

Через 32 часа плоскость колебаний совершила полный оборот, таким образом Фуко доказал вращение Земли. Сотни любопытных парижан не один день приходили посмотреть на этот эксперимент, многие из них утверждали, что чувствуют, как земля вращается. За свое выдающееся изобретение Жан Бернар Леон Фуко был награжден высшей наградой Франции — орденом Почетного легиона.

* * *

Еще в детстве Фуко любил мастерить технические игрушки, в юности его увлекали механика, электричество. Потом он поступил на медицинский факультет Парижского университета, хотел стать хирургом, но призвание нашел в физике. Стал проводить опыты и создавать для них приборы. Например, сделал электроприбор, который обеспечивал подсветку в поле микроскопа. А когда появилась фотография, Фуко первый в мире стал делать снимки под микроскопом.

Из его интересных изобретений можно вспомнить также авторегулятор света для дуговой электролампы, применение которому сразу нашли в парижском театре Гранд-опера для имитации рассвета. А еще Фуко усовершенствовал гироскоп и применил его как прибор, показывающий изменение направления.

Эксперименты в Пантеоне продолжались с большим успехом, об этом писали газеты и журналы, объясняя суть этого опыта. И люди приходили туда убедиться в том, что этот механизм объясняет вращение Земли. Само сооружение стали называть маятником Фуко, вскоре подобные приборы начали сооружать в разных странах мира.

Через некоторое время экспериментально было установлено, что быстрота вращения маятника связана с широтой, на которой он находится. На Северном полюсе маятник делает полный оборот на 360 градусов за совершенный оборот Земли. На ширине Британии скорость его вращения уменьшается до 280 градусов, а на экваторе он не вертится вообще.

В 1851 году Жан Фуко продемонстрировал действие своего маятника на международной выставке в Лондоне — публика и там удостоверилась, что Земля вертится. Интерес к маятнику Фуко не угас и через несколько лет. Когда в 1855 году международная выставка проходила уже в Париже, там, кроме маятника в Пантеоне, был сооружен еще один маятник, колебания которого поддерживал электромагнит. Это изобретение тоже было заслугой Жана Фуко.

Чтобы найти этому ученому должное место, в Парижской обсерватории была учреждена должность физика, на которую Фуко и назначили. Через год он выставил свою кандидатуру во Французскую академию наук, но тогда академики за него не проголосовали — приняли его туда только через восемь лет. Зато в 1860 году он был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук.

Тогда Фуко и представить себе не мог, что именно в городе на Неве будет установлена самая большая в мире модель его знаменитого маятника…

* * *

В 1928 году в Ленинграде был закрыт самый большой православный храм города — Исаакиевский собор. Здание было передано главному управлению научными, научно-художественными и музейными учреждениями, а 12 апреля 1931 года там был открыт один из первых в СССР антирелигиозных музеев. Именно в нем установили самый грандиозный маятник Фуко.

Бронзовый шар диаметром 1 метр и весом 54 килограмма висел на стальном тросе длиной 98 метров. В первый же день посмотреть на маятник пришло семь тысяч человек, ну а за последующие без малого шесть десятилетий миллионы посетителей смогли увидеть его действие.

Нужно сказать, что маятники Фуко устанавливались и в зарубежных храмах — прежде всего из-за высоты куполов, где более ощутимо вращение Земли. Подобный маятник есть в итальянском городе Болонья, в базилике Сан-Петронио, установлен он и в Вильнюсе на 68‑метровой колокольне костела Святых Иоаннов.

В 1986 году маятник Фуко в Исаакиевском соборе был снят, храм вернули верующим — и он перестал быть музеем.

Однако интерес к маятнику Фуко не пропал и в наши дни. В 2011 году подобный маятник был установлен в Киевском политехническом институте, он стал одним из крупнейших в Европе. В том же году маятник был запущен в Московском планетарии, в 2012 году — в Новосибирском астрофизическом комплексе, в 2013‑м — в библиотеке МГУ. Десятки подобных маятников установлены по всему миру.

Одно из самых значимых мест, где также установлен маятник Фуко, — часовня мемориального комплекса «Буйничское поле», посвященного защитникам Могилева, павшим в годы Великой Отечественной войны. Он и здесь, словно посланник времени, напоминает о незыблемых ценностях прошлого…

Сергей Кирик