«Мы помним ваши заслуги»

Вчера министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков в торжественной обстановке поздравил с днем рождения генерал-полковника в отставке Анатолия Ивановича Костенко.

Напомним, что в свое время Анатолий Иванович прошел путь от воспитанника Киевского суворовского военного училища до министра обороны Республики Беларусь и сделал многое для развития Вооруженных Сил.

Глава военного ведомства пожелал имениннику здоровья и успехов и наряду с праздничным букетом цветов вручил Анатолию Ивановичу макет пистолета ТТ. Говоря слова признательности виновнику торжества за былой ратный труд, генерал-лейтенант Андрей Равков отметил:

— Мы, несомненно, помним ваши заслуги перед Отечеством и всегда рады видеть вас в военном ведомстве. От души поздравляем вас с днем рождения!

В ответной речи генерал-полковник в отставке Анатолий Костенко выразил признательность руководству Министерства обороны за радушное поздравление:

— Я испытываю большое чувство удовлетворения и благодарности. Спасибо, что не забываете нас! Хочу сказать, что современные белорусские Вооруженные Силы, которые являются, на мой взгляд, самыми крепкими и, наверное, самыми организованными среди армий стран — участниц СНГ, достойно продолжают традиции предыдущих поколений. Это приятно видеть и знать!

После поздравления состоялось фотографирование участников торжественной встречи.

Майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото Ирины Малиновской