Надёжная платформа для открытий

Роль науки в нашей стране переоценить трудно. Являясь двигателем социально-экономического развития, она и сама не стоит на месте. Не исключение и наука военная.

Военно-технический факультет в Белорусском национальном техническом университете по праву можно назвать надежной платформой для научно-исследовательской деятельности.

Мой собеседник — доцент кафедры бронетанкового вооружения и техники кандидат технических наук майор Игорь Янковский.

— Игорь Николаевич, расскажите о том, как организована научно-исследовательская деятельность на военно-техническом факультете.

— На факультете функционирует военно-научное общество, в состав которого входят военно-научные кружки кафедр. К слову, это единственное подобное общество силовых структур, которое было отмечено и поощрено спецфондом Президента Республики Беларусь. Все выделенные средства были направлены на совершенствование материально-технической базы.

Наиболее талантливые курсанты привлекаются к научно-исследовательской работе, которая закрепляет и расширяет те знания, которые они получают по специальным и техническим дисциплинам.

Особенностью и достоинством военно-технического факультета является и то, что мы — составная часть БНТУ, ведущего технического вуза. Здесь есть свой научно-исследовательский центр, в лабораториях которого научной работой занимаются студенты, аспиранты, преподаватели. Отсюда и высокий уровень подготовки наших курсантов.

— А какими исследованиями занимается кафедра бронетанкового вооружения и техники?

— В первую очередь нужно пояснить, что наша кафедра готовит заместителей командиров рот по вооружению. Главная наша задача — подготовить грамотного специалиста, эрудированного офицера. А научно-исследовательская работа должна умножать те знания, которые получает курсант.

Конечно, всех привлечь к научно-исследовательской работе невозможно, поэтому работаем дифференцированно, где-то даже точечно. Если у курсанта есть склонность, знания, желание — мы это только приветствуем.

Научное направление кафедры — «Разработка высокоэффективных технологий и технических решений, направленных на совершенствование обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения и техники». Важно и то, что наши начинания всячески поддерживает бронетанковое управление Министерства обороны Республики Беларусь.

— Есть ли у способных парней возможность заниматься научно-исследовательской работой и в дальнейшем, после окончания БНТУ?

— Работа курсантов, занимающихся НИР, отслеживается на протяжении всего периода обучения. У нас действует рейтинговая система. На пятом курсе уже можно рекомендовать лучших на зачисление в резерв научных кадров факультета, а в дальнейшем — в магистратуру, аспирантуру или адъюнктуру.

Кстати, в прошлом выпуске офицеров‑танкистов четыре выпускника кафедры были отмечены дипломами «Активист НИРС». Это тоже дает определенные преимущества при поступлении в аспирантуру.

— Расскажите о разработках, уже апробированных в войсках.

— Ежегодно военно-технический факультет получает несколько патентов, технических решений или авторских свидетельств на научно-исследовательские работы, выполняемые на факультете. Наши работы — как инициативного характера, так и заказные — предложены к внедрению, некоторые из них уже используются в Вооруженных Силах.

На нашей кафедре разработан ряд технических решений, которые позволяют усовершенствовать мероприятия по обслуживанию и ремонту бронетанкового вооружения и техники. Например, курсантами разработана технология высокоэффективной энергосберегающей очистки деталей и механизмов без их демонтажа.

Кстати, результаты работы, которая ведется на кафедре, представляются и на различных выставках, в том числе таких, как MILEX.

— Игорь Николаевич, поделитесь и планами на будущее. В какой области будут вести научные исследования курсанты в дальнейшем?

— Нами выбрана новая интересная тема «Повышение защищенности образцов бронетанковой техники», над которой мы будем работать совместно с кафедрой сопротивления материалов. Цель работы — снизить материальные затраты на изготовление навесных экранов.

Курсанты будут выполнять техническую задачу — просчитывать геометрические параметры, требования к физико-механическим свойствам, которые должны предъявляться к данным конструкциям. Ну а в дальнейшем будем пробовать произвести математическое 3D-моделирование.

Беседовала Юлия Гончар, «Ваяр», фото автора