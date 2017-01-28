О чём рассказало старое окно

Говорят, что газета живет один день. Мол, вчерашней новостью второй раз никого не удивишь.

До недавнего времени я, как и мои коллеги-журналисты, считал так же. Но событие, произошедшее в 147‑й зенитной ракетной бригаде несколько недель назад, заставило меня поставить под сомнение это утверждение.

…В один из дней я спешил в агентство после интервью с ветераном. Спешил, чтобы успеть оформить командировку в Бобруйск. И тут — телефонный звонок. Звонил старший лейтенант Александр Карзан из 147 зрбр.

— Вы к нам завтра собирались приехать на сборы водителей, так ведь?

— Да, сейчас буду оформлять командировочное… — только и успел сказать я. Потому что офицер меня перебил:

— Это очень хорошо! У нас кое-что произошло… Вы не поверите: мы нашли вашу газету! Ну, точнее, то, что от нее осталось. Фрагменты…

Офицер говорил очень быстро, словно боялся не успеть сказать что-то критично важное. Слово «ваша» он выделил как-то особенно, давая понять, что именно в нем заключен весь смысл и сок произошедшего… Я был в легком замешательстве. И толком не мог понять, что же такого важного в этой новости.

— Ничего не понимаю…

— У нас в части меняют окна. Когда доставали старую раму, одна из наших сотрудниц заметила, что из оконного проема что-то торчит. А это «что-то» оказалось вашей газетой.

— И? — все еще не понимая, спросил я.

— Газета была вмурована туда более восьмидесяти лет назад! — ошарашил меня действительно потрясающей новостью офицер. — Более восьмидесяти лет! Мы еще толком не разобрались, когда конкретно, но газета очень старая! Многие статьи можно прочесть.

— Завтра приеду! — теперь волнение в голосе появилось у меня…

* * *

Уже ранним утром меня встречал заснеженный Бобруйск.

На территории бригады находятся трехэтажные казармы из красного кирпича. Они были построены во второй половине XIX века, их еще называют николаевскими. Именно в одной из них при замене окон и обнаружили исторический артефакт.

Мы договорились вначале решить все плановые вопросы по сборам водителей, а находку оставить на десерт. Ближе к обеду отправились в музей бригады, где нас дожидался его хранитель подполковник в отставке Сергей Богомолов.

— Добрый день! — улыбаясь, поздоровался Сергей Ростиславович. — Проходите. Мы вас уже заждались.

Он распахнул двери музея — и там среди сотен экспонатов уже находились запаянные в пластик обрывки «Красноармейской правды». Именно так называлась наша газета на заре своего становления.

К моему приезду практически все найденные фрагменты были изучены. В бригаде находка заинтересовала всех. Пожалуй, никогда еще каждая заметка, статья не изучалась так внимательно…

— Когда извлекли находку, мне говорят: мол, быстрее в ламинат загнать надо, чтобы воздух ей не навредил, — начал свой рассказ хранитель музея. — Мне же было интересно подержать в руках раритет. Изучить его. Понимаете? Ну я и говорю: она войну пережила — с ней ничего не стало, подождет еще немного. Интересно ведь, такое не каждый день случается!..

Мы уже определили год издания. Судя по статьям, тот номер газеты был выпущен в 1929 году. Дату позволила определить заметка о нападении на генерального консула СССР в Харбине. Там же была опубликована и поздравительная заметка, посвященная 11‑летию образования Красной Армии. Мы внимательно изу­чили каждый фрагмент. Описываются и обычные солдатские будни, рассматриваются и злободневные вопросы. Понимаете, ценность этой находки не только в том, что она очень старая. Она позволяет нам узнать, какие же темы и проблемы волновали воинов тогда, в конце 1920‑х годов. Многие из них перекликаются и с нашим временем… А общий вывод, который сделали мы, состоит в том, что и тогда, и сейчас армия является школой жизни.

Довелось пообщаться и с ефрейтором контрактной службы Мариной Приваловой: именно она обнаружила газету. В беседе я узнал, как это произошло:

— Во время замены окна в одной из стен я заметила замурованный кусочек газеты. Смотрю: желтая, темная. Я заволновалась. Подумала: наверное, очень старая… Вытянули аккуратно ее. А там фрагменты «Красноармейской правды».

На мой вопрос, почему Марина так заволновалась, она с улыбкой на лице ответила:

— Я ведь впервые по-настоящему прикоснулась к истории…

* * *

Вернувшись в агентство, я первым делом отправился к начальнику отдела подготовки материалов:

— Елена Александровна, у нас в архиве газетные подшивки самых ранних годов есть?

— С сороковых годов есть точно, — ответила она. — Сейчас посмотрю.

— А за 29‑й год тираж есть?

— Нет, точно не будет. Возможно, в Национальной библиотеке есть, в Подольском архиве…

В Подольск я звонить не стал, а вот в Национальную библиотеку обратился. Вы не поверите: в архивах есть подшивки двадцать седьмого, двадцать восьмого, тридцатого годов. А тысяча девятьсот двадцать девятого — нет! Совсем!..

Мог ли знать человек, который замуровал в стену казармы обрывки «Красноармейской правды», что спустя 88 лет они станут уникальными, эксклюзивными? (Да что вы…).

Я не сторонник символизма. Но во многих верованиях в числе «восемь» кроется достижение гармонии между конечным и бесконечным. А тут сразу две восьмерки. Сам того не зная, человек, оставивший нам эту находку, подарил военной газете своего рода «бессмертие». Чтобы спустя столько десятилетий «вчерашняя новость» вновь удивила читателя.

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора