«Память Афгана»: грани патриотизма

Завтра благотворительному фонду помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана» исполняется 15 лет

Благотворительный фонд помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана» является некоммерческой организацией. Тем важнее та многоплановая работа, которая ведется ее членами. Главной задачей является оказание материальной и моральной помощи воинам-интернационалистам, участвовавшим в боевых действиях на территории Республики Афганистан и в других горячих точках. Учредителем и бессменным директором фонда является Александр Метла.

Как подчеркнул председатель попечительского совета воин-интернационалист Александр Голубович, за 15 лет работы конкретную помощь получило более тысячи человек. Нуждающимся вручили 79 легковых и один грузовой автомобиль, а также мотоциклы повышенной проходимости, телевизоры, компьютеры, холодильники, инвалидные коляски, другие вещи и технику.

Фонд оказывал содействие в реконструкции музея Героя Советского Союза Николая Чепика, музея воинам-«афганцам» в Марьиной Горке, в строительстве в Узде, Полоцке, Пуховичах, Минске памятников воинам, погибшим в Афганистане.

В 2005 году по инициативе фонда был создан историко-культурный комплекс «Линия Сталина». За 11 лет существования его посетило более полутора миллионов человек, в том числе иностранных гостей. Сегодня историко-культурный комплекс представляет собой полноценный военно-исторический музей под открытым небом, основу которого составляют настоящие, сохранившиеся с 1930‑х годов долговременные огневые точки Минского укрепрайона, входившего в созданную накануне Великой Отечественной войны систему укрепрайонов на западной границе СССР.

Константин Егоров