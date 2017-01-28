Поздравление Президента Республики Беларусь с Днём белорусской науки

Деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений

Уважаемые товарищи!

Сердечно поздравляю вас с Днем белорусской науки.

Мы высоко ценим вклад ученых в укрепление отечественной промышленности, совершенствование социальной сферы, приумножение интеллектуального и культурного потенциала нации.

В нашей стране созданы условия для реализации творческих инициатив, уделяется значительное внимание развитию научных школ, привлечению в них молодежи.

Для решения задач, стоящих перед республикой, необходимы блестящие идеи, прорывные исследования и прогрессивные разработки, воплощенные в жизнь.

Неслучайно нынешний год объявлен в Беларуси Годом науки. Так мы подчеркиваем значимость вашей работы для государства и общества. Уверен, это придаст мощный созидательный импульс, вдохновит на новые достижения, которые обеспечат устойчивый рост экономики, социальную стабильность и благополучие народа.

Желаю вам здоровья, счастья и успехов в труде на благо Родины.

Александр Лукашенко