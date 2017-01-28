С юбилеем, Степан Степанович!

На днях полковник в отставке Степан Степанович Шабловнев отметил свое девяностолетие.

Родом он из деревни Новый Быхов, что на Могилевщине. Когда на нашу землю пришла война, совсем мальчишкой ушел в белорусские леса, чтобы в составе партизанского отряда бороться с ненавистными оккупантами. После Великой Победы над фашистской Германией остался в армейских рядах.

Офицерскую службу Степану Степановичу довелось проходить практически во всех уголках могучей державы — СССР. В 1954 году он принимал активное участие в войсковых тактических учениях с применением ядерного оружия на Тоцком полигоне, что в Оренбургской области.

Поздравить ветерана в день юбилея пришли представители военного комиссариата Фрунзенского района города Минска во главе с полковником Андреем Ковалёвым. Офицер пожелал Степану Степановичу Шабловневу бодрости духа, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и вручил ему подарок от министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта

Андрея Равкова — наручные часы.

— Вы, Степан Степанович, — живой пример стойкости, мужества, преданности родной земле и любимому делу для нас и подрастающего поколения, — подчеркнул полковник Ковалёв. — Вы прошли трудный жизненный путь: помните лихолетье Великой Отечественной, преодолели все тяготы и лишения службы в самых отдаленных гарнизонах необъятного Советского Союза. Несмотря на это, ваши доброта и справедливость к людям, порядочность, отзывчивость крепли с каждым годом. В этот знаменательный день от всей души желаю вам, чтобы ваш ручей бодрости продолжал бить ключом, а все невзгоды обходили вас и ваших близких стороной.

Теплые слова также высказали полковнику в отставке Шабловневу председатель республиканского комитета ветеранов подразделений особого риска капитан 2 ранга в отставке Анвар Миндиянов и председатель комитета ветеранов подразделений особого риска города Минска капитан 1 ранга в отставке Валентин Данилов, представители районной организации ветеранов Великой Отечественной войны, средней школы № 116 белорусской столицы.

В свою очередь, Степан Степанович поблагодарил гостей за оказанное внимание и заботу. И выразил уверенность в том, что подрастающее поколение будет приумножать славные воинские традиции, станет достойными гражданами и патриотами своей страны.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора