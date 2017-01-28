Военная наука: прожектор безопасности

Войну метко сравнивают с хамелеоном. Она стремительно меняет свой облик. Становится непредсказуемой. Незыблемой остается лишь одна закономерность: в основе динамики вооруженной борьбы — достижения науки.

Существуют сотни прорывных технологий, которые определяют уровень безопасности. Выделить приемлемые для страны — настоящее искусство. Сегодня наши армейские ученые овладели им в полной мере, главное свидетельство чему — мирное небо над Беларусью.

Однако путь военной науки к нынешнему статусу центра генерации идей стабильного развития простым не назовешь. Когда распался Советский Союз, у Беларуси, можно сказать, не было своей армейской научной школы, школы независимого государства. Однако этот пробел в итоге удалось обратить в… преимущество. Оно заключалось в том, что у истоков военной науки встали практики, то есть армейская мысль изначально текла по руслам практической реализации всех идей.

Нуждаясь в теоретической подпитке и обосновании направлений, которые развивались на этапе становления армии, командование последовательно создавало научные подразделения. А для офицеров командно-штабного факультета Военной академии Республики Беларусь уже в 1995 году в требования по специальности было заложено формирование научного мышления. И уже затем выпускники этого вуза продолжали строить военную науку суверенной страны, в том числе — Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Отдельные отечественные разработки в каком-то смысле стали пионерными. Еще задолго до актуализации в Восточно-Европейском регионе проблемы терроризма белорусские военные с опорой на науку создали эффективный инструмент противодействия этой угрозе — силы специальных операций Вооруженных Сил. Интенсификация их совершенствования, как отметил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь по научной работе доктор военных наук, профессор полковник Николай Бузин, — тот путь, по которому идет большинство передовых армий, изучая в том числе и белорусский опыт. Точно по такой же схеме в национальных Вооруженных Силах строится территориальная оборона, считающаяся сегодня во многих государствах эталоном.

А ведь можно было, конечно, идти по проторенной другими армиями дорожке развития, но тогда участь наших войск

была бы иной — плестись в кильватере чужих исследований. В итоге пришлось бы адаптировать зарубежные наработки к условиям собственной страны, теряя время и забыв о заделе на будущее.

Иными словами, военные ученые сокращают путь оптимального строительства Вооруженных Сил, делая его к тому же экономичным. Неслучайно Беларусь относительно ВВП тратит на армию гораздо меньше средств, чем большинство стран Европы, оставаясь в регионе государством с одной из самых эффективных армий.

Особенность научной деятельности в белорусской армии — проведение исследовательских учений. Именно полигон рассматривают в НИИ Вооруженных Сил и как трибуну для защиты диссертаций. При этом у каждой научной работы, как и у разработчиков, заранее зарезервирована конкретная ячейка в структуре оборонного щита страны.

Кадры в научной среде — определяющее звено. Прирасти ими непросто. А потому слушатели факультета Генерального штаба Вооруженных Сил нашей Военной академии — нередкие гости в НИИ. Не редкость и выпускники высшей офицерской школы среди сотрудников института, который не замкнулся в себе, наладил сотрудничество с оборонщиками и Национальной академией наук Беларуси.

Военную мысль во всем мире сегодня рассматривают как рычаг изменений количественных показателей за счет инновационного качества. Именно наука — ядро развития как армии, так и оружия. И именно интеллект — основа противодействия им же.

Сегодня в поле зрения отечественных ученых — проблемы повышения живучести войск, разведка воздушного пространства, моделирование операций… Одеть идеи и потребности в металл — так понимают свою задачу в Вооруженных Силах. Реализуются исключительно просчитанные в научных подразделениях наработки, способные дать стратегический результат. Как яркие примеры — поставка на вооружение радиолокационных станций «Роса», «Противник», зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», комплексов РЭБ, цифровых средств связи, учебно-боевых самолетов Як‑130, вертолетов Ми‑8МТВ‑5, реактивных систем залпового огня «Полонез»… Лишь получив научное обоснование необходимости иметь эти образцы, армия пополнила ими свои ряды. Причем все точки роста, сформированные мыслью ученых и реализованные в конкретных образцах оружия, складываются в широкую магистраль развития.

Впрочем, создать новейшую технику — не самоцель. Равно как и приобрести ультрасовременное оружие — не достижение. Важно определить, что надо защищать, чем и как. Сегодня и завтра. Предвидение — одна из ключевых функций военной науки.

В условиях, когда почти каждый конфликт переписывает правила вооруженной борьбы, преду­смотреть все нюансы вой­ны в будущем непросто. Но иного пути нет. Ведь только когда есть прогноз, движение вперед — безопасное. И тогда новое не становится для армии и страны неожиданным.

Сегодня можно смело утверждать: наука делает белорусскую армию зорче и осведомленнее. А с такими принято считаться. Именно поэтому наиболее продуктивная на сегодняшний день оборона — научная.

Константин Гагарин