Осенью, чуть только потянет холодком и замаячит, заокает вдали зима, в доме начинается с утра суета — выносят из сараюшки «зимние» окна. Это вторые застекленные рамы, для которых на окнах всегда предусмотрено место. Запылились они с весны и лета. Затянуло их паутиной. «Зимние» рамы чистят, протирают хорошенько.

Бабушка с куском ваты подступает к уже плотно закрытым на зиму окнам, исследует щели ножиком, а потом ловко затыкает их кусочками ваты. На кухне уже готов теплый клейстер и длинные ленты белой бумаги. Дом готовится к холоду, к длительной морозной осаде.

Окна — самое любимое место для сквозняков. Не углядишь за окнами — не быть в доме теплу и здоровью. После того как все щели заткнуты, мажут бумажные ленты и клеят все стыки, не оставляя никакого шанса холоду. А потом в междурамье начинается украшательство. Одна хозяйка положит ярко-алые грозди рябины, вторая невзначай шишками побалует взор прохожего, третья из шоколадной фольги чего-то такого нарежет и разбросает, четвертая еще и куклу усадит вместе с блестящими елочными шарами. Красота!

Ценят в деревне эту простую незамысловатую красоту, которая помнится потом долгие годы. Ни тяжелая работа, ни всякие заботы домашние не отвлекут от красоты. Вышитые занавески, скатерки, салфетки, рушники — просто, кажется, а так мило сердцу, так узнается по ним родной дом… Украсив междурамье, командуют хозяйки ставить наконец «зимние» окна. Они тяжелехонькие. Но чистые, сверкающие стеклами-льдинками. И снова вата, клейстер и белые ленты. Все. Стоят «зимние» окна как стражи. Метель, ветер, мороз — ничего дому не страшно.

…Тихо вечером. На часах еще, кажется, и день, а темно. И Луна одиноко таращится в окна, плавая в ледяном океане. Ветер срывает снег с крыши и сыплет его в окно — как песок сыплется. Поскрипывает дорога под чьими-то шагами. Таинственно и неприютно за стенами. Тепло и сухо в доме спасающимся от зимы только печным жаром да «зимними» окнами, стоящими на страже до весны…

Сергей Климкович