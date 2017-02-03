Полигонная страда — неотъемлемая часть ратных будней военнослужащих 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил нашей страны один из батальонов этой бригады совершил марш в указанный район.

В батальоне абсолютное большинство водителей — солдаты осеннего призыва. До начала столь ответственного мероприятия боевой подготовки они успели пройти в соединении основательную переподготовку. И во время этого марша гвардейцы действовали без суеты и спешки. Чувствовалась хорошая выучка, которую они получили во время недавнего 50‑километрового марша.

В районе сосредоточения оборудован полевой лагерь. По периметру выставлены блокпосты, налажено охранение. Военнослужащие разведывательного батальона строго следят за тем, чтобы в лагерь не проникли незваные гости.

Обустройство быта и организация питания военнослужащих батальона — главная задача заместителя командира батальона по тылу — начальника тыла гвардии капитана Сергея Буткевича.

— Из пункта постоянной дислокации мы взяли практически все, что было необходимо для обеспечения жизнедеятельности подразделения, — пояснил офицер. — Организация полевого лагеря для нас особой сложности не представляет, не первый раз выезжаем «в поля».

Регулярно поступает на полигон свежая пресса. В день посещения нами лагеря слонимских гвардейцев заместитель командира батальона по идеологической работе гвардии капитан Вячеслав Керус не успевал раздавать всем желающим очередной номер «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

…На стрельбище и танковой директрисе полным ходом шла подготовка к предстоящему учению. Тишину то и дело разрывал рокот двигателей боевых машин пехоты.

Командиры рот и взводов самым тщательным образом проверяли технику. Экипажи приводили оружие к нормальному бою, выверяли прицелы и прицельные приспособления.

Как отметил командир механизированного батальона гвардии майор Руслан Гловацкий, умение мыслить и действовать самостоятельно позволяет младшим командирам более уверенно и оперативно решать поставленные задачи. Полигон был и остается лучшей школой армейской выучки — как для солдата, так и для командира.

Впереди у гвардейцев серьезное испытание — батальонное тактическое учение с боевой стрельбой.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора