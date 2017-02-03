Дежурные силы по противовоздушной обороне успешно справились с поставленной задачей

В Вооруженных Силах Республики Беларусь продолжаются мероприятия проверки боевой готовности. Вчера в соответствии с замыслом проведена масштабная проверка действий дежурных сил по противовоздушной обороне полетами контрольных целей.

В качестве контрольных целей к проверке привлекалось более 10 летательных аппаратов, действовавших на различных высотах — от средних до предельно малых. В результате действий дежурных сил были успешно проведены обстрелы и выполнены перехваты контрольных целей расчетами зенитных ракетных подразделений и экипажами истребительной авиации.

Наибольшую результативность показали расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и С‑300ПС, действовавшие из новых позиционных районов.

Особенностью работы по контрольным целям стало их выполнение в сложных метеорологических условиях.

В рамках наращивания масштаба проверки получили распоряжение на приведение в высшие степени боевой готовности отдельные воинские части и подразделения Брестского гарнизона.